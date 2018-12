Svolta europea Samsung Galaxy Note 9 in vista di Pie | beta su SM-N960F

optimaitalia

: Svolta europea #SamsungGalaxyNote9 in vista di Pie: beta su SM-N960F - OptiMagazine : Svolta europea #SamsungGalaxyNote9 in vista di Pie: beta su SM-N960F - soniacarboni_ : RT @Italia_Freeweed: Svolta nell'Unione Europea: Il Lussemburgo progetta di regolamentare totalmente la cannabis Seguici su Instagram: htt… - 420_italia : RT @Italia_Freeweed: Svolta nell'Unione Europea: Il Lussemburgo progetta di regolamentare totalmente la cannabis Seguici su Instagram: htt… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)Ladi Android Pie per9 diviene ufficiale anche per il modello internazionale, come confermato da SamMobile in questi minuti. Il discorso, apertosi qualche giorno fa per i modelli americani e coreani (ve ne avevamo parlato qui), ha finito con l'estendersi, coinvolgendo la Germania e l'India, mercati per i quali sono aperte le selezioni per il testing.Il produttore sembra stia allontanandosi un po' da quella che era stata finora la sua tradizione: tenere fuori dal programmala serie(così come era successo, del resto, con il8). La cosa non può farci che piacere, sebbene la notizia non interessi il mercato italiano (sappiamo che il nostro Paese, ormai per consuetudine recente, non rientra tra i territori per cui è prel'apertura del programma, di cui invece fanno parte, oltre ai mercati sopra citati, Polonia, Spagna, UK, Cina, India ...