Sturmtruppen | la striscia dell’esercito più celebre al mondo in mostra a Bologna

gqitalia

: Siamo uomini o #soldaten. Mezzo secolo ci #Sturmtruppen, striscia antimilitarista di #Bonvi @24Domenica #68 - uvillanilubelli : Siamo uomini o #soldaten. Mezzo secolo ci #Sturmtruppen, striscia antimilitarista di #Bonvi @24Domenica #68 - ziviotito : Sturmtruppen compie 50 anni, celebrazioni per la striscia di Bonvi - ziviotito : Sturmtruppen compie 50 anni, celebrazioni per la striscia di Bonvi -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Correva l’anno 1968 quando un giovane caustico e irriverente Franco Bonvicini, in arte Bonvi, seduto al tavolo di un’osteria— che fa tanto Francesco Guccini, ai tempi suo amico — disegna la primadi quello che diventerà l’esercito a fumetti piùal. Grazie a quei disegni si aggiudica il premio Paese Sera a Lucca come miglior esordiente. Sono passati cinquant’anni dall’uscita di quei soldaten sgangherati elo celebra con una grandedal titolo50. Pare che il progetto covasse da due anni nella mente della figlia Sofia che, insieme a Claudio Varetto, è curatrice e progettista dellaSono oltre 250 le opere provenienti dal ricco Archivio Bonvicini, gran parte inedite, esposte in una superficie di 600 metri quadrati a Palazzo Fava nel cuore di, città artistica del fumettista. Il focus della, che non segue un percorso ...