Stazione Spaziale | il robot Cimon si “ribella” ad astronauta

Settimana Italia-Cina della scienza : la nuova Stazione Spaziale “potrebbe offrire importanti opportunità di volo” per gli astronauti italiani : A margine dell’inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza , della tecnologia e dell’innovazione, il commissario dell’Agenzia spaziale Italiana Piero Benvenuti ha dichiarato che “la Cina sta progredendo in maniera velocissima nell’attività spaziale “, “sarà fondamentale aprire nuove strade di collaborazione su progetti scientifici e di tecnologia spaziale . Abbiamo già una collaborazione sui ...

La navetta Soyuz si è agganciata alla Stazione Spaziale :

Batteri Enterobacter sulla Stazione Spaziale : posso causare malattie con probabilità pari al 79% : Ceppi di Batteri o Enterobacter identificati sulla pedana di allenamento e nella toilette della Iss. Lo conferma uno studio pubblicato su BMC Microbiology a firma dei ricercatori del Jet Propulsion Laboratory e del California Institute of Technology, USA. Si tratta – spiega Global Science – di ceppi Batteri ologici simili agli organismi infettivi opportunistici scoperti di recente in alcune strutture ospedaliere. “Per mostrare ...

Ritrovati sulla Stazione Spaziale dei floppy disk di vent'anni fa : Questo anche per evitare che la Cina rimanga l'unico paese al mondo ad avere una Stazione Spaziale operativa in orbita attorno alla terra - la Tiangong 2 lanciata nel 2016 - una volta pensionata la ...

Stampare oggetti in 3D sulla Stazione Spaziale internazionale : Stampare in 3D con gli scarti degli oggetti già utilizzati, in modo da ridurre al minimo i consumi e potersi costruire in tempo reale e su misura quello che ci serve. C’è un luogo dove questo rappresenta una vera svolta nella qualità della vita, anche se non si trova sulla Terra. Parliamo della Stazione spaziale internazionale, la casa orbitante degli astronauti, che vola più o meno a 400 chilometri sopra le nostre teste. sulla Iss la Nasa ...