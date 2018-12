Sfida sul deficit al 2% - la Ue : «Non baSta». Conte : «Sotto non andiamo» : BRUXELLES L'Eurogruppo sta con la Commissione e chiede all'Italia «di prendere le misure necessarie per rispettare il Patto di stabilità». Non solo: scommette...

Sta con Minniti o lancia la sua “Cosa”? Quanto pesa sul congresso Pd l’ombra delle mosse di Renzi : Raccontano che giorni fa Marco Minniti abbia preso il cellulare in mano per parlare direttamente con Matteo Renzi dopo che qualche giornale aveva scritto che l’ex segretario del Partito Democratico avrebbe intenzione di anticipare i tempi della sua “Cosa” e varare un soggetto politico addirittura pr

Montanari smetta con la politica - e insiSta sull'arte : Tomaso Montanari faccia lo storico, non il politico. Mi dispiace per Paolo VI ma resto convinto che la politica sia perfetta per gli avvocati senza clienti, per i medici senza vocazione, per le persone senz’arte né parte: Montanari l’arte ce l’ha e dunque la usi, firmi più libri sulla pittura e meno

A Milano la domanda e l’offerta di Stanze per studenti internazionali si incontrano : L’Italia è sede di numerose e prestigiose università. Sono migliaia gli studenti internazionali che ogni anno risiedono nel Paese. Tra

Walter Nudo sconfigge Benedetta - è il quarto finaliSta! : Walter Nudo è il quarto finalista del GF Vip 3. Dopo uno scontro flash con Benedetta Mazza, l’ex modello ce l’ha fatta. Entrambi hanno scoperto il verdetto in studio, dove sono stati invitati a dire per quale motivo il pubblico avrebbe dovuto preferirli al rivale. Walter Nudo ha fatto un percorso esemplare nella Casa ed anche se una parte dei telespettatori non lo supporta, ha comunque segnato un goal importante.Walter Nudo in ...

Dlgs 66/17 inclusione alunni con disabilità - accolta la propoSta dell’Unicobas : Dlgs RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK L’Unicobas esprime il proprio apprezzamento per la scelta del Governo di posticipare l’attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, ...

Mirko Oliva conquiSta il Sud America : il cantante italiano spopola con ‘Oye Bonita’ : Mirko Oliva ha conquistato il Sud America ed ora sogna un duetto con Maluma E’ online OYE BONITA, il nuovo singolo di Mauricio Rivera distribuito in tutto il mondo da Universal Spain in collaborazione con Mirko Oliva, il cantante italiano noto per aver partecipato ad XFactor. E’ stato un anno ricco di successi per l’artista nostrano che dopo essere apparso in tv insieme a Viola Valentino, è volato oltreoceano per collaborare con il ...

PlayStation Classic - torna la mitica console Sony del 1994 : la nostra prova : ... ma il fascino di vedere rimaterializzarsi sullo schermo quel mitico logo accompagnato dal tipico suono di avvio che per anni è stato colonna sonora nelle camerette di mezzo mondo, è veramente ...

Salvini : sono assolutamente ottimiSta su accordo con Ue su manovra : Bruxelles, 3 dic., askanews, - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini si è detto stasera a Bruxelles 'assolutamente ottimista' sulla prospettiva che si arrivi a un accordo con l'Ue sulla ...

Minaccia una 16enne con una pistola finta e la violenta in Stazione : incastrato dal Dna : L'ha presa di mira dopo averla vista salire a bordo di un treno in Brianza; l'ha seguita e Minacciata fingendo di essere armato e poi costretta a subire atti sessuali nel sottopasso di una stazione a ...

Minaccia una 16enne con una pistola finta e la violenta in Stazione : incastrato dal Dna : L'ha presa di mira dopo averla vista salire a bordo di un treno in Brianza; l'ha seguita e Minacciata fingendo di essere armato e poi costretta a subire atti sessuali nel sottopasso di una stazione a ...

Karina Cascella - gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinioniSta : Karina Cascella, il simpatico aneddoto raccontato su Instagram Oggi Karina Cascella ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram un simpatico aneddoto che la riguarda. Una gaffe con tanto di caduta finale! Tutto è partito annunciando la sua presenza nei prossimi giorni in un negozio di abbigliamento a Cava de’ Tirreni. Poi ha […] L'articolo Karina Cascella, gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista proviene da ...

Conte avverte l'Europa : "No deficit sotto il 2%". E Salvini : "Quota 100 reSta" : Giuseppe Conte tratta con l'Unione Europea per evitare la manovra di infrazione e allo stesso tempo rende noto che il governo non starebbe lavorando a una correzione della Finanziaria che porti il deficit italiano nel 2019 sotto alla soglia del 2%.Il premier, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha ...

Pillon : 'Sconfitta ingiuSta ma siamo poco incisivi' : PERUGIA. Sono stati gli ex a punire il Pescara. La rete di Verre, con tanto di esultanza forse polemica nei confronti della squadra biancazzurra, e il raddoppio di Gyomber hanno frenato la compagine ...