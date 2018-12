Ssangyong Rexton - Con la DKR è pronta per la Dakar 2019

quattroruote

(Di martedì 4 dicembre 2018) Laparteciperà allacon il nuovo prototipoDKR, proseguendo l'esperienza del 2018 con la prececente Tivoli DKR. Il nuovo veicolo da competizione, sviluppato dallaMotorsport con sede in Spagna, sarà portata in gara dallo stesso equipaggio dell'anno scorso, composto da scar Fuertes e Diego Vallejo.450 CV e quasi 200 km/h. LaDKR rientra nella categoria TI-3, che include solo veicoli a due ruote motrici. Il propulsore è un V8 benzina da 450 CV montato in posizione centrale, abbinato al cambio sequenziale Sadev e al differenziale Torsen. I pneumatici Yokohama da competizione sono installati su cerchi da 17" Raceline, mentre tra le altre caratteristiche tecniche spiccano gli ammortizzatori King e l'impianto frenante AP. La massa totale con tutti gli equipaggiamenti a bordo è inferiore ai 1.900 kg e laDKR è capace di toccare i 195 ...