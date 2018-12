Spotify pubblica le chart del 2018 | i 5 artisti più ascoltati in Italia sono tutti rapper

Blastingnews

: Also, anche se non mi caga nessuno, da domani rendo pubblica la playlist niley che ho su spotify cosí chi vuole sof… - spacecyruz : Also, anche se non mi caga nessuno, da domani rendo pubblica la playlist niley che ho su spotify cosí chi vuole sof… - sottovoice : ragazzi, visto che @MarroneEmma spesso su instagram pubblica ció che ascolta (e mi fa scoprire musica nuova e bella… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Che il rap sia il genere musicale di riferimento delle nove generazioni, income nel resto del mondo, non è certo una novità, ma negli ultimi tempi il dominio di quello che qualcuno si ostina addirittura a non considerare come un vero e proprio genere musicale è diventato più che mai schiacciante.E' infatti uno strapotere dimostrabile in maniera tangibile e oggettiva, visto chei numeri a decretarlo, quello sancito dalle ultime classifiche diffuse oggi da, sia a livello globale cheno....