Spoiler L’Amica Geniale stasera | salto temporale | Lenù delusa da Nino

Blastingnews

: @bluelilypercy AAA CERCASI QUALCUNO CHE DURANTE LA LETTURA DI QOAAD CI FACCIA SPOILER ascoltate l'invocazione di d… - quieteblue : @bluelilypercy AAA CERCASI QUALCUNO CHE DURANTE LA LETTURA DI QOAAD CI FACCIA SPOILER ascoltate l'invocazione di d… - allenurbb : Sappiate che io non posso apertamente twittare contro il vero nemico de l'amica geniale perché fabiola e gaia mi le… - notizie_star : L'amica geniale, spoiler seconda puntata Lila passa il Capodanno con Stefano Carracci: -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Le anticipazioni della seconda puntata de, in ondaalle 21.20 circa, continuano a parlare delle vicende di Lila ed Elena. Ci sarà une vedremo queste due protagoniste entrare nel classico periodo adolescenziale. Dunque, saranno sufficientemente grandi per intraprendere i primi rapporti con il sesso maschile. Per tale motivo, seppur con soggetti diversi, le due si ritroveranno a provare le prime cotte nei confronti di alcuni ragazzi e riceveranno anche le prime avance da parte degli stessi.L'amicaanticipazioni primo episodio: Lila in cerca di indipendenza, ne, andranno in onda ben 2 episodi. Il primo porta il titolo de ‘Le Metamorfosi’ proprio per ricordare il cambiamento che le ragazze subiranno, come detto prima, già a partire dalle prima infatuazione.Lila comincerà a lavorare nel calzaturificio del padre, ...