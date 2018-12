Spazio | Soyuz con 3 astronauti ha raggiunto con successo la Iss

Spazio - lanciata la Soyuz Ms-11 : l'expedition 58-59 sull'Iss : Milano, askanews, - Lancio perfetto questa volta per la Soyuz Ms-11 dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan. La navetta spaziale con a bordo l'equipaggio della Expedition 58/59: l'astronauta ...

Spazio : partita la prima Soyuz con equipaggio dopo l’incidente dell’11 ottobre : partita la prima Soyuz con astronauti a bordo, dopo l’incidente dell’11 ottobre : a bordo della capsula, lanciata dalla base di Baikonur in Kazakistan, Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques dell’Agenzia Spaziale Canadese e Oleg Kononenko di Roscosmos. Tra circa 6 ore arriveranno sulla Stazione Spaziale Internazionale, per una missione di 6 mesi e mezzo. Una volta raggiunta la ISS, la Soyuz si aggancerà al modulo russo ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...