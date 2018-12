Spataro | Salvini | “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare Operazione era conclusa

Salvini bacchetta Spataro : 'Attacchi politici e gratuiti' e spiega la sua verità (VIDEO) : Matteo Salvini ha costruito buona parte del suo consenso anche attraverso l'utilizzo dei social network. Le sue dirette Facebook, in tal senso, sono state uno strumento fondamentale ai fini dell'acquisizione di un buona fetta dell'elettorato. Oggi è tornato a parlare, come non faceva da tempo. A sottolineare l'assenza del consueto appuntamento con i suoi followers è stato lui stesso, evidenziando che i ritmi da ministro dell'Interno sono ...

Salvini risponde a Spataro : “Il suo è attacco politico - si candidi. Non mi si dica che metto a rischio operazioni di polizia” : Il procuratore di Torino, Armando Spataro “sbaglia nei modi e nei tempi”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tornando sulle accuse rivoltegli dal magistrato. “Nessuno si permetta di dire che il ministro mette a rischio un’operazione di polizia – aggiunge Salvini – gli attacchi politici e gratuiti lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni”. L'articolo Salvini risponde a Spataro: ...

Il pm Spataro infuriato per il tweet di Salvini : «Ha messo a rischio un blitz». La replica : vada in pensione : Operazione contro la mafia nigeriana, l’accusa del procuratore di Torino al ministro dell’Interno, che su Facebook ribadisce: «tweet fatto un’ora dopo. Attacco politico»

Salvini smonta Spataro : "Mi è arrivato un sms. Il tweet un'ora e mezzo dopo i fatti" : Matteo Salvini replica a Spataro e smentisce la sua ricostruzione. In una diretta Facebook il ministro dell'Interno rimanda al mittente le accuse che definisce "politici e grauiti". Il leader della Lega si rivolge direttamente ai follower e al procuratore Armando Spataro."Sono un ragazzo di 45 anni, mi piace stare su Facebook - dice - Condivido con vuoi la mia attività e non cambio da ministro. Forse dà fastidio a chi era abituato ai ministri ...

