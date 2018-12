Spataro bacchetta Salvini | Il suo tweet ha danneggiato l' inchiesta sulla mafia

agi

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, accusa il ministro dell'Internodi averl'nigeriana, ancticipando il blitz con un. "Ci si augura - scrive Spataro - che per il futuro il ministro dell’Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsirelativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso, così rispettando le prerogative dei titolari dell’azione penale in ordine alla diffusione delle relative notizie".