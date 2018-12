“Spaccato in due” Piccolo incidente per Nilufar di Uomini e Donne | che poi mostra la foto

caffeinamagazine

(Di martedì 4 dicembre 2018)Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti nello studio di. Tronista lei, corteggiatore lui poco dopo la scelta hanno voluto subito testare la loro neonata relazione a Temptation Island Vip. Un’esperienza finita positivamente per la coppia, uscita insieme dal villaggio, ma non senza qualche discussione anche per via della presenza di Niccolò, che da ex pretendente diera tra i single di questa ultima edizione del docu-reality di Canale 5.Finito Temptation, come tutte le altre coppie – anche quelle che si sono separate come Valeria Marini e il suo Patrick Baldassarri –e Giordano sono tornati nello studio di Maria De Filippi per raccontare la propria esperienza e chiarire i dubbi di pubblico e opinionisti sul rapporto di lei con Niccolò. Sono molto innamorati e, dopo un inizio “col freno a mano tirato”, i due ex protagonisti del trono ...