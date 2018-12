Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte L' accusa che fa tremare

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) Uno, più di tutti gli altri, ormai da qualche giorno, è l'incubo che non fa dormire Luigi Di Maio. Ha un nome:al. Ed è su questo punto che il Pd, presentando nei prossimi giorni un esposto alla procura di Napoli, si batterà per fare chiarezza sull'azienda di famiglia, l'Ardima costruzioni. L'Ardima all'inizio era intestata al padre Antonio, ma poi a causa dei debiti con Equitalia, cartelle da 176mila euro, l'ha chiusa. Quindi ne ha aperta un'altra a nome della moglie, che in quanto dipendente pubblico però non poteva essere titolare di una società, ed è per questo che i due titolari dell'azienda chiamata Ardima srl, da oggi in liquidazione, dal 2012 sono diventati il vicepremier Luigi Di Maio e la sorella Rosalba.La sede legale della società è sempre la stessa sin dai tempi ...