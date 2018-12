Sophie Turner e Joe Jonas presto sposi | tutti i dettagli sul matrimonio tra la star e

Joe Jonas e Sophie Turner : ecco quando e dove si sposeranno : Dopo Nick e Priyanka, tocca a loro The post Joe Jonas e Sophie Turner: ecco quando e dove si sposeranno appeared first on News Mtv Italia.

Altro che Jonas Brothers - Sophie Turner e Priyanka Chopra hanno appena fondato le “J Sisters” : La sorellanza che aspettavamo The post Altro che Jonas Brothers, Sophie Turner e Priyanka Chopra hanno appena fondato le “J Sisters” appeared first on News Mtv Italia.

Il set de Il Trono di Spade 8 è top secret - Sophie Turner svela come HBO combatte gli spoiler : Il set de Il Trono di Spade 8 è davvero top secret. Con l'ottava e ultima stagione in arrivo, la produzione ha deciso di adottare delle misure preventive per combattere gli spoiler ed evitare qualsiasi fuga di notizie. Sophie Turner, intervistata da Vulture, ha raccontato alcuni dettagli al riguardo. “La segretezza è pazzesca. Quando recitiamo abbiamo dei nomi completamente diversi. Credo che questa stagione sia stato come l'Albero della Vita ...

Time Freak : Asa Butterfield e Sophie Turner nel trailer : L'uomo coinvolge il suo amico Evan e cerca di rimediare a ogni errore compiuto, ma alcuni dei passi falsi compiuti sono troppo perfetti e impossibili da modificare con la scienza. Nel cast ci sono ...

Joe Jonas e Sophie Turner hanno finalmente calcato il primo red carpet insieme : <3 The post Joe Jonas e Sophie Turner hanno finalmente calcato il primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.