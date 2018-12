ilfattoquotidiano

: Gli effetti della macchina del fango. - ignaziocorrao : Gli effetti della macchina del fango. - Cascavel47 : Sondaggi politici, crescono Lega e M5s: aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia… - marcodifinizio : Sondaggi politici oggi 4 dicembre 2018 | Sorpresa, il M5S torna a crescere -

(Di martedì 4 dicembre 2018)sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e latorna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana laha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle settimane più difficili per il leader Luigi Di Maio che da giorni è al centro delle polemiche per le vicende che riguardano il padre e l’azienda di famiglia. Secondo Swg c’è un ritorno positivo anche per il Carroccio, che invece solo una settimana fa aveva segnato -1,2 per cento. Per entrambi i soci di governo si tratta di un risultato positivo in termini di consensi elettorali soprattutto alla luce delle complesse trattative che stanno ...