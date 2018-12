Sondaggi elettorali | tornano a crescere Lega e M5s | insieme si avvicinano al 60%

Sondaggi elettorali : gli italiani preoccupati per la bocciatura della legge di bilancio : Un Sondaggio di Tecné ha rivelato che gli italiani vedono con preoccupazione la bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione europea: il 62% si dichiara, appunto, preoccupato, mentre il 59% teme che ci possa essere una crisi finanziaria se i mercati e lo spread dovessero surriscaldarsi eccessivamente. Altri Sondaggi confermano il trend.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : Lega al 32% - M5s precipita al 25 - 8% : Secondo il Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto specializzato Tecné, gli italiani sarebbero molto preoccupati per le difficoltà incontrate dalla manovra economica, ma pronti a sostenere con maggior forza le rivendicazioni del partito di Matteo Salvini, accreditato del 32% dei consensi. Male il Movimento 5 Stelle, sempre inchiodato al 18% il Partito Democratico.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Lega sempre più primo partito : si allarga forbice con il M5s in costante calo : Gli ultimi Sondaggi continuano a premiare la Lega, sempre più primo partito: il Carroccio guadagna consensi a scapito del suo alleato di governo del M5s. Ora sono divisi da più di sei punti percentuali. La Lega è al 32,7%, il M5s in costante calo al 26,4%. Non guadagnano terreno le opposizioni, con il Pd che scende nuovamente sotto il 18%.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : M5S perde contatto dalla Lega - calo anche per il PD : La nuova settimana si è aperta con nuovi Sondaggi politici. A fornire le intenzioni di voto stavolta è SWG. L’istituto di ricerche evidenzia una crescita da parte della Lega, che rispetto all’ultima rilevazione ha allungato decisamente su tutti gli avversari. Attualmente, si attesta al 32,7%, con un incremento di un punto percentuale. Alle spalle del partito di Matteo Salvini, staziona il M5S con il 26,4%. Il movimento pentastellato è in calo ...

Sondaggi politici elettorali : Lega incrementa su M5S - c’è disinteresse su primarie PD : Index Research ha pubblicato in questa settimana nuovi Sondaggi politici. Stando ai dati illustrati, si registra un incremento per tutte le forze del centrodestra. Gli altri partiti, invece, sono praticamente tutti al ribasso. L’incremento maggiore riguarda la Lega (+0,2%), che sale al 33,1% e allunga sugli inseguitori. Rispetto al risultato delle scorse elezioni politiche, ottiene quasi il doppio. Le recenti intenzioni di voto dei cittadini, ...

Sondaggi elettorali : la Lega torna a crescere - M5s perde sempre più consensi : Il Movimento 5 Stelle soffre nella competizione con la Lega, e si amplia sempre di più il gap che li divide. Mentre il partito di Matteo Salvini gravita costantemente intorno e oltre il 30% dei consensi, il Movimento di Luigi Di Maio perde voti e questa settimana, secondo il Sondaggio realizzato da Swg per La7, si attesta al 27,4%. Quasi un punto in meno rispetto a sette giorni fa e il 4,3% di distacco dalla Lega.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - la Lega perde consensi e scende sotto il 30%. In calo anche il M5S : Secondo l'Istituto Ikè va giù il Movimento Cinque Stelle: il partito di Luigi Di Maio è dato al 25,9% ben sette punti sotto i risultati del 4 marzo. scende ancora anche il Pd, che passa dal 17,9 al 17,5%. Migliora invece la prestazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che rispettivamente raccolgono il 9,4% e il 4,2%.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : risale il PD - Lega in ribasso ma distanzia M5S : Il TG La7 ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici di SWG. Le intenzioni di voto [VIDEO] mostrano un calo da parte delle forze di Governo, mentre alle loro spalle crescono alcuni dei partiti all’opposizione. La Lega è scesa al 30,4%, facendo registrare una flessione dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana. In calo anche il Movimento 5 Stelle -0,8%, che si attesta al 28,2% e si vede incrementare le distanze dalla vetta. Il terzo gradino del ...

Sondaggi elettorali - M5s e Lega in calo costante : perso il 4% in poco più di un mese : Gli ultimi Sondaggi mostrano un costante calo dei consensi per Lega e MoVimento 5 Stelle: i due partiti di governo hanno perso più del 4% rispetto al 23 settembre, momento di massimo consenso per l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. La Lega rimane il primo partito con il 30,2%, dietro il M5s che scende al 27,1%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : scendono ancora i consensi per Lega e Movimento 5 Stelle : Il calo di Lega e Movimento 5 Stelle è iniziato da qualche settimana e lo conferma il Sondaggio realizzato da Swg per La7. Nonostante ciò, la coalizione giallo-verde mantiene abbondantemente la maggioranza, ma non arriva più a toccare il 60% dei consensi: si ferma infatti al 58,6, l'1% in meno rispetto al dato della scorsa settimana.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - per gli italiani il vero capo del governo è Salvini : M5s perde consensi : Salvini straccia Conte e Di Maio: secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica è il leader della Lega il vero capo del governo M5s-Lega, nettamente staccati sia il presidente del Consiglio che il suo altro vice. In calo i consensi dell'esecutivo, con il M5s che perde quasi il 2% in un mese.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : reggono Lega e M5s - ma insieme restano sotto il 60% dei consensi : Dopo il calo delle scorse settimane, reggono i consensi di Lega e MoVimento 5 Stelle. Secondo il Sondaggio realizzato da Swg per La7, le due forze di governo rimangono sostanzialmente sugli stessi livelli di sette giorni fa, ma, al contrario di quanto avveniva fino a inizio mese di ottobre, l'esecutivo non raggiunge più il 60% dei consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : Lega e M5s perdono consensi e scendono sotto il 60% : I due partiti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle scendono per la prima volta da mesi sotto il 60% dei consensi: lo dimostra il Sondaggio realizzato da Ixè questa settimana. Se si dovesse andare al voto adesso quindi, Salvini e Di Maio troverebbero l'arresto al 57,8%. L'analisi spiega anche che il 68% degli italiani sarebbe favorevole a rimanere all'interno dell'eurozona: per la prima volta dal 2017 la percentuale di coloro che si dicono ...

Sondaggi politici elettorali : M5S accorcia sulla Lega - cittadini approvano Quota 100 : La nuova settimana si apre con i nuovi Sondaggi politici di SWG. L’istituto di ricerche ha pubblicato le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO], che mostrano un incremento da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini salgono al 29,1%, con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Il gap con la Lega si è ridotto, complice anche una lieve flessione -0,1% di quest’ultimo. Il ‘Carroccio’ si trova al comando con il 30,4% e non ha più quel vantaggio ...