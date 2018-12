Smog Emilia-Romagna | PM10 oltre i limiti | scattano le misure d’emergenza

Smog - Arpae Emilia Romagna : “Finestre sulla strada? Il triplo delle polveri in casa” : Vivere in un appartamento che si affaccia su una strada trafficata significa avere più Smog anche dentro casa, rispetto a chi ha la finestra sul cortile interno o sul retro dell’edificio. E non poco: fino a tre volte di più’ Un ragionamento tutto sommato logico, certificato ora anche da uno studio condotto da Arpae Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Supersito, realizzato nel 2013. I risultati sono stati pubblicati la ...

Emilia Romagna in campo con l'Ecobonus alle micro imprese per ridurre lo Smog : L'Emilia Romagna dice basta allo smog ed all'inquinamento , varando un importante incentivo, ecobonus, per la sostituzione dei vecchi veicoli aziendali con nuovi a minor impatto ambientale. La misura ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai diesel Euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Smog - passo indietro in Emilia Romagna : novità per i Diesel Euro 4 : Revocato il blocco delle autoveicoli Diesel più recenti. Il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti scattato il...

Smog - Wwf : “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna” : “Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non ...

Smog Emilia-Romagna : si fermano anche gli Euro 4 : Scattano da oggi, anche in Emilia–Romagna, le limitazioni alle emissioni per migliorare la qualità dell’aria. Scatta il blocco alla circolazione nei Comuni che hanno sottoscritto il Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel fino all’Euro 4, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-Euro. I divieti si applicano in via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre ...

Smog - blocco diesel in Lombardia - Veneto - Emilia e Piemonte. Ecco chi si deve 'fermare' : Il divieto per gli euro 3 da ottobre a marzo: vale nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30. In Emilia Romagna limitazioni anche per gli euro 4

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...