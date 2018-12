Smartphone Wiko View2 Go | costa 130 euro e ha una buona autonomia | ma non brilla nelle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) Comprare un nuovonon significa necessariamente spendere cifre esorbitanti. All’estremo opposto dei top di gamma, per esempio, c’è ilGo che abbiamo avuto modo di provare. È unodi fascia bassa che ha un prezzo di 130, adatto per chi ricerca un dispositivo essenziale con design alla moda. Bisogna accettare qualche compromesso, primo fra tutti la resa fotografica (soprattutto in notturna) e la presenza di un processore non recente. Ma se dovete solo svolgere attività di base questo prodotto può soddisfarvi.Ovviamente non dovete pretendere materiali di pregio e le soluzioni tipiche dei prodotti al top di gamma. Questo modello ha una scocca in plastica con effetto lucido che è alla moda, ma non ha nulla a che vedere con alluminio, vetro e altri materiali di pregio. Però la scocca è bella da vedere, e riflette i colori in maniera simile ...