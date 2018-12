Skype per Android si aggiorna | ora è possibile disattivare i suoni delle notifiche

Skype - nelle beta preview per Windows ci sono nuove e interessanti funzionalità : Nell’ultimo periodo Skype ha rilasciato alcune beta per Windows, che includono non poche novità. Skype Classic è ormai destinato alla fine, a favore del nuovo Skype 8. Dunque, gli utenti saranno obbligati a lasciare il leggi di più...

Pandora Premium e Skype arrivano su Amazon Echo : un nuovo traguardo per gli altoparlanti intelligenti : Un po’ in ritardo rispetto a Google Home, Amazon Echo è recentemente arrivato in Italia e offre ai consumatori un assistente virtuale, chiamato Alexa, […] L'articolo Pandora Premium e Skype arrivano su Amazon Echo: un nuovo traguardo per gli altoparlanti intelligenti proviene da TuttoAndroid.

OneNote e Skype si aggiornano per gli smartphone e i tablet Android : OneNote e Skype, due delle app sviluppate da Microsoft più famose, si sono appena aggiornate sul Google Play Store di Android rispettivamente alle versioni 16.0.11029.20060 e 8.34.0.72. Novità OneNote Fai di più con la fotocamera: inchiostro sulle immagini, accesso alla galleria dalla vista della fotocamera, acquisizione dalla fotocamera anteriore, suono dell’otturatore opzionale e selezione semplificata dei limiti del documento per il ...

Dap - entro 6 mesi Skype per detenuti : ANSA, - ROMA, 19 OTT - "In merito alle esigenze di affettività dei detenuti è partito un progetto pilota in tre istituti penitenziari dove verrà usato Skype e più in generale l'informatica. Ed entro ...

Skype UWP : implementato per tutti il supporto ai pagamenti PayPal : La UWP di Skype si è recentemente aggiornata sul Microsoft Store introducendo per tutti gli utenti Windows 10 la funzionalità “My Money” approdata nel programma Insider alcuni giorni fa. La nuova versione, numerata 14.32.55.0, permette quindi lo scambio di denaro fra due contatti mediante i pagamenti PayPal. Vale la pena sottolineare che, di per sè, la feature risulta totalmente gratuita tuttavia potrebbero essere applicati dei ...

DIEGO FUSARO : ECCO COME MI HANNO CENSURATO SU RAI 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Skype : Microsoft cambia idea ed estende il supporto per la versione classica 7.0 [AGG.1 Novembre] : [Aggiornamento1 28/09/2018] Microsoft ha ora confermato che la versione 7.0 di Skype Desktop cesserà di essere supportata a partire dal primo novembre 2018. Articolo originale, Sembrerebbe proprio che Microsoft non si stia comportando benissimo per quanto concerne il suo servizio di messaggistica Skype scatenando le lamentele degli stessi utenti. Poche settimane fa, tramite un comunicato ufficiale, l’azienda aveva annunciato ...