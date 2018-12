Skicross | ritarda l’inizio della Coppa del Mondo | cancellate le gare di Arosa e Montafon

oasport

(Di martedì 4 dicembre 2018) L'aperturadel2018-2019 diè slittata ancora una volta. Dopo la cancellazione delledi Val Thorens, la Federazione Internazionale è stata costretta anche ad annullare i prossimi due appuntamenti: ad(10-11 dicembre) e a(13-15 dicembre) non si scenderà in pista a causa delle avverse condizioni meteo che impediscono il regolare svolgimento delledi questa disciplina dello sci freestyle. Gli atleti non potranno dunque cimentarsi con le prove in Svizzera e in Austria, tutto è rimandato alledi San Candido (20-22 dicembre): in Italia ci sarà sufficiente neve per aprire la stagione a ridosso del Natale?

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com