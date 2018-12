Ski cross | Coppa del Mondo 2018-2019 | il nuovo calendario Doppia gara a San Candido

Skicross - ritarda l’inizio della Coppa del Mondo : cancellate le gare di Arosa e Montafon - si parte da San Candido : L’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross è slittata ancora una volta. Dopo la cancellazione delle gare di Val Thorens, la Federazione Internazionale è stata costretta anche ad annullare i prossimi due appuntamenti: ad Arosa (10-11 dicembre) e a Montafon (13-15 dicembre) non si scenderà in pista a causa delle avverse condizioni meteo che impediscono il regolare svolgimento delle gare di questa disciplina dello sci freestyle. ...

Skicross - si avvicina l’opening di Val Thorens : dodici azzurri al lavoro a Pitzal in vista della Coppa del Mondo : Skicross, in dodici a Pitztal per l’ultimo raduno prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Val Thorens La Nazionale di Skicross preparerà a Pitztal, in Austria, l’opening di Coppa del Mondo che si terrà sabato 8 dicembre in Val Thorens. Nella località dove molti hanno già gareggiato in Coppa Europa, gli azzurri convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni lavoreranno da domenica 2 a giovedì 6 dicembre con il tecnico ...

Skicross - la squadra di Coppa del Mondo pronta per un nuovo raduno a Pitztal : ecco i convocati : Altro raduno a Pitztal per i gruppi di Skicross, Morone, Nakab e i giovani dello slopestyle vanno a Hintertux nuovo raduno a Pitztal, in Austria, per la squadra di Coppa del Mondo di Skicross. Jamie Lee Castello, Andrea Tonon, Yanick Gunsch, Siegmar Klotz, Riccardo Gerosa, Edoardo Zorzi, Riccardo Croese, Lucrezia Fantelli e Carole Gilardoni sono stati ancora convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per il periodo che va da domenica ...

Ski cross - dieci gli atleti convocati per il raduno di Pitztal : ecco la lista completa : Gli azzurri si ritroveranno domenica 4 novembre a Pitztal e resteranno nella località austriaca fino a giovedì 8 novembre Sono dieci (otto uomini e due donne) gli atleti convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per il raduno di ski cross, specialità del freestyle. Jamie Lee Castello, Riccardo Croese, Riccardo Gerosa, Giacomo Gueci, Yanick Gusch, Siegmar Klotz, Andrea Tonon, Edoardo Zorzi, Lucrezia Fantelli e Carole Gilardoni si ...