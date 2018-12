Silvio Berlusconi pagò 5 milioni per il silenzio di Ruby Rubacuori | lo dice

Ruby - parla il suo ex avvocato : “Silvio Berlusconi pagò 5 milioni - sapeva che era minorenne” : L'ex avvocato di Ruby accusa Silvio Berlusconi di aver versato alla giovane ragazza "un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca di Antigua su un conto presso una banca in Messico". Il legale, Egidio Verzini, afferma inoltre che Berlusconi "era a conoscenza sin dall'inizio della minore età di Ruby".Continua a leggere

"Silvio Berlusconi diede a Ruby 5 milioni di euro" - le dichiarazioni dell'ex avvocato : Ruby nel 2011 ha ricevuto da Berlusconi "un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico". In particolare 2 milioni "sono stati dati a Luca Risso", ex compagno, e 3 "sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby". Lo dichiara all'ANSA l'avvocato Egidio Verzini, che nel 2011 fu legale della giovane e che ha deciso "di rinunciare ...

Silvio Berlusconi - il piano definitivo sulle prossime elezioni : Salvini e Renzi - che cosa ha deciso : Se si votasse oggi e sulle schede gli italiani trovassero una cosa chiamata centrodestra, trainata da Matteo Salvini, non ci sarebbe partita: otterrebbe la maggioranza assoluta dei parlamentari e il ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Perché ha dato buca al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni' : Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. ...

Martina punge Renzi : "Io a Silvio Berlusconi non chiedo scusa" : "Io non chiedo scusa a Silvio Berlusconi. I problemi che abbiamo davanti sono figli della destra di questi anni e dei guasti che hanno prodotto. Dopodichè capisco il ragionamento di questa provocazione, cioè che è meglio una destra istituzionale che una destra nazionalista e populista. Non riabiliterei però scelte e persone che hanno fatto male in questi anni all'italia". Lo dichiara Maurizio Martina candidato alla ...

Silvio Berlusconi vittima del ricatto M5s sulle frequenze tv : perché Salvini è in difficoltà : I rapporti tra Lega e M5s rischiano di toccare un nuovo livello di rottura dopo l'ultimo annuncio da sponda grillina che suona tanto di minaccia nei confronti dei leghisti, attraverso un attacco ...

Silvio Berlusconi - la lettera di Stefano Maullu : 'Ti spiego perché lascio Forza Italia' : ... senza dimenticare la nostra dimensione atlantica, che deve contrastare i tecnocrati di Bruxelles facendo loro capire che siamo la settima potenza industriale al mondo e che se pensano di trattarci ...

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Mediaset - Enrico Papi e il siluro conto Pier Silvio Berlusconi : 'Ne faccio volentieri a meno' : A Enrico Papi non piacciono le minestre riscaldate di Mediaset . L'ex conduttore di Sarabanda , tra i volti più amati del Biscione tra anni 90 e 2000, critica nuovamente la scelta di riproporre La ...

Silvio Berlusconi - la Corte europea non decide : 'Caso chiuso' - cinque anni per una non-sentenza : Caso archiviato, non ci sono le condizioni per continuare il procedimento. Così la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo ha ...

La Corte europea dei diritti umani ha chiuso il caso del ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino - senza emettere una sentenza : La Corte europea dei diritti umani, riunita oggi in Camera di Consiglio a Strasburgo, ha chiuso il caso del ricorso di Silvio Berlusconi contro l’applicazione della legge Severino, senza emettere una sentenza. Berlusconi aveva fatto ricorso dopo che il 27

Grande Fratello Vip - zampata di Ilary Blasi : share - ossigeno per Mediaset. E Pier Silvio Berlusconi... : Nella serata di lunedì 26 novembre su Rai 1 è stato il solito trionfo di Nero a metà , la fiction con Claudio Amendola : 5.850.000 telespettatori, share 22,52% e nella seconda puntata 5.089.000, 24,42%...

Silvio Berlusconi incandidabile Strasburgo ha archiviato il caso : La Corte europea dei diritti umani ha deciso di "cancellare dal ruolo" il ricorso di Berlusconi contro la sua incadidabilità. Il leader di Forza Italia resta fuori dal Parlamento Segui su affaritaliani.it