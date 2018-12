Silvia rapita | XIV giorno Molti italiani lasciano il Kenya

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il burqa per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Silvia Romano rapita in Kenya : “Costretta a indossare il niqab per non essere riconosciuta” : Novità sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: fonti locali avrebbero riferito all'Ansa che la ragazza "è costretta ad indossare il niqab per nascondersi. Per lo stesso motivo le coprono con il fango il viso e le mani e le hanno tagliato le treccine". Le ricerche proseguono.Continua a leggere

Milano : "Silvia Romano libera" - a Palazzo Marino il totem per la ragazza rapita in Kenya : La foto da oggi all'ingresso del Comune: "Un messaggio di vicinanza e solidarietà, Milano è con lei"

Rapita in Kenya : Silvia Romano costretta a indossare un niqab : Il segnale era arrivato pochi giorni fa a da Noah Mwivanda, responsabile della polizia Kenyana: “Silvia Romano è viva” aveva detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese Rapita da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda aveva parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre ...

Velo integrale e fango sulle mani - così è stata rapita Silvia Romano : Coperta con un niqab , il Velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi, e mimetizzata grazie al fango spalmato sulle braccia e sul viso. così, secondo fonti locali citate dal Corriere della Sera ,...

Silvia Romano rapita - fonti all’Ansa : “Costretta a indossare il niqab. I rapitori le hanno tagliato le treccine” : “Costretta a indossare un niqab” che lascia scoperti solo gli occhi, mentre i rapitori “le mettono sul viso e sulle mani” del fango e “le hanno tagliato le treccine” con un coltello per non farla riconoscere. Treccine che, peraltro, sono state ritrovate domenica scorsa nella foresta a nord di Malindi. È quanto riferisono all’Ansa fonti nella zona in cui Silvia Romano, volontaria italiana 23enne, è stata ...

Silvia Romano rapita in Kenya : «Portata via nella foresta coperta con un velo integrale» : Secondo fonti locali la volontaria italiana, quando è stata rapita, è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Silvia Romano rapita in Kenya : «Costretta a indossare il niqab nella foresta» : Secondo fonti locali la volontaria italiana è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

Silvia Romano rapita in Keyia - l'esercito bracca la banda : requisite tutte le imbarcazioni : Aumentano le voci sull'imminente cattura dei rapitori di Silvia Romano, la volontaria italiana in Kenya: sin da ieri, tra le forze di sicurezza locali, si rincorrono notizie he purtroppo non hanno ...

Kenya - parla un testimone : "Volevano un riscatto lampo. Ma Silvia non aveva soldi e l'hanno rapita" : ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. "Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno ...

Silvia Romano rapita in Kenia - un testimone : «Volevano riscatto lampo. Lei urlava 'aiutatemi' e piangeva» : Continuano le indagini sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. Secondo la testimonianza di James, un ragazzo nigeriano che studia grazie alla Onlus per...

Volontaria rapita in Kenia - un testimone : 'I sequestratori di Silvia volevano un riscatto lampo' : I rapitori della Volontaria italiana 'volevano un riscatto lampo, ma Silvia non aveva soldi né il telefono. Qualcuno allora voleva lasciarla libera, ma gli altri si sono rifiutati'. LEGGI ANCHE ...

Milano - "Silvia Romano libera" : a Palazzo Marino un totem per la cooperante rapita : La proposta di Milano Progressista sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio: la scritta all'ingresso del Comune