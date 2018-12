Signorini attacca Giulia e Francesco al Gf Vip | “Il problema è lui” | ma lei non ci sta

Grande Fratello Vip - Francesco Monte attaccato da Striscia : 'È protetto da Signorini' : Non c'è pace per Francesco Monte che ad oggi continua ad essere uno dei personaggi più bersagliati di questa terza edizione del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. Nel corso delle ultime ore, abbiamo visto che Striscia la notizia si è accanita nuovamente nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne, massacrandolo in diretta televisiva con l'accusa di essere un raccomandato e alludendo al fatto che il ragazzo fosse protetto ...

Stefano e Benedetta come Cecilia e Ignazio? Signorini attacca - Dasha non ci sta : Gf Vip 2018, Stefano Sala e Benedetta Mazza protagonisti della diretta del 12 novembre Al Gf Vip 2018 questa sera si è parlato per un bel po’ di tempo di Stefano e Benedetta dopo gli ultimi avvenimenti che li hanno visti avvicinarsi tantissimo (il riferimento ovviamente è al piumone). Ilary e Alfonso hanno fatto il […] L'articolo Stefano e Benedetta come Cecilia e Ignazio? Signorini attacca, Dasha non ci sta proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte confessano il bacio : ma Signorini li attacca : Dopo la notte passata in suite tra Francesco Monte e Giulia Salemi le cose non sembrano essere cambiate. La Salemi rincorre e Monte come sempre scappa. I due, nonostante l'attrazione reciproca, non ...

