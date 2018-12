Si realizza la nemesi di Salvini | con un tweet fa un pasticcio sulle indagini della

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018) Si èta, in fin dei conti, ladi Matteo: essere come Angelino Alfano. Il vicepremier e leader leghista, finito in questo caso nel vespaio delle polemiche nell'ulteriore veste di ministro dell'Interno, ha fatto una cosa degna del suo predecessore: twittare ain corso con il rischio di compromettere le. Il cinguettio con cuiha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso", ha denunciato il procuratore capo di Torino Armando Spataro. Un rimbrotto molto duro del magistrato, visto che la procura si era ben guardata dal diffondere notizie sull'operazione proprio perché ancora non giunta al termine.si è risentito sul piano personale: "Basta parole a sproposito. Inaccettabile dire che il ...