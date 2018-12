«Sette anni per progettare la fuga dalla prigione dorata» | il piano della principessa di

Scozia - a Sette anni invia lettera per il papà in Paradiso e la Posta la 'recapita' : Una storia delicata che, ben oltre la festività imminente, celebra il 'Natale' di un'umanità migliore e infonde speranza. Jase Hyndman è un bambino scozzese di sette anni: da quattro anni rimasto orfano di padre. A lui questo 'dettaglio' interessa fino a un certo punto. O meglio, per oltrepassare la perdita, nel giorno del compleanno del papà ha voluto festeggiarlo lo stesso. Per riuscirci, ha escogiato una trovata che appartiene solo alla ...

Schindler s List - 25 anni dopo il film da Sette Oscar di Steven Spielberg è ancora potente : Vissero di certo una serata di forti emozioni coloro che, il 30 novembre a Washington e il 1 dicembre a New York, venticinque anni fa assistettero alle prime proiezioni pubbliche di Schindler's List. ...

Sette anni dopo non c’è ancora un colpevole per l’omicidio del nostro collaboratore Syed Saleem : Syed Saleem Shahzad, come firmava i suoi articoli per AsiaTimes.com, con il Syed che in India e Pakistan indica la discendenza diretta dal Profeta, è morto a quasi 40 anni, massacrato di botte, probabilmente ucciso dai servizi segreti pachistani. Saleem qualche anno prima di crepare a Islamabad dopo un’intervista televisiva, aveva cominciato a coll...

Tax Free Shopping - raddoppiato volume negli ultimi Sette anni : Roma, 23 nov., askanews, - L'Europa continua a essere una delle mete di Shopping predilette dai turisti internazionali. In particolare, dal 2011 al 2018 il mercato del Tax Free Shopping ha raddoppiato ...

Giovanni Piranesi - l’oscuro artista del Settecento che con le sue vedute di Roma ispirò Escher : La sua fama è legata soprattutto alle vedute di Roma e alle sue inquietanti rappresentazioni della città eterna: Giovanni Piranesi fu il primo ad immaginare il moderno concetto di “carcere”, inteso come labirinto mentale dal quale sembra impossibile uscire, che tanto influenzò artisti del calibro di Huxley ed Escher. Ma chi era davvero questo oscuro e misterioso personaggio?Continua a leggere

Ansia per Dalila - 16 anni - da Sette mesi in fuga con una persona più grande : Dalila Di Rocco, 16 anni, si è allontanata da casa a Sesto Fiorentino, lo scorso 16 aprile. La ragazza è fuggita con una persona più grande con la quale in precedenza si era allontanata da casa. Il padre: "Ho paura che sia trattenuta contro la sua volontà".Continua a leggere

Jamiroquai : all’asta Sette preziosi bolidi dell’incredibile collezione del cantante britannico [FOTO] : Il contante e collezionista di auto Jay Kay venderà all’incanto alcune delle sue costosissime supercar Jay Kay, frontman del celebre gruppo inglese dei Jamiroquai, è famoso oltre che per la sua musica anche per la sua sconfinata passione per le belle e costose automobili, infatti l’artista britannico può contare una delle collezioni di auto più pregiate dell’intero globo. Probabilmente per dare un aggiornamento al suo ricco garage, Jay ha ...

QuarantaSette anni fa veniva pubblicato 'Led Zeppelin IV' : Ci sono quei dischi che porteresti su un'isola deserta insieme ad uno stereo portatile: uno di questi è Led Zeppelin IV. Dopo aver festeggiato l'anniversario di Led Zeppelin II [VIDEO], oggi compie 47 anni questo splendido disco dei Led Zeppelin, quarta fatica in studio per la band di Robert Plant e Jimmy Page. pubblicato l'8 novembre 1971 dall'etichetta Atlantic Records, il disco non ha un vero e proprio titolo ufficiale: entrato nel gergo ...

Il pasticciaccio dei vasi sul terrazzo. Sette anni e tre processi per (non) toglierli : In generale, il diritto dovrebbe servire a risolvere i conflitti fra gli umani senza che questi ultimi debbano mettersi le dita negli occhi. Certo, deve anche trattarsi di questioni di una certa importanza: de minimis non curat praetor, il giudice non si occupa di quisquilie. Però questo caso capitato in un condominio di Priaruggia – ridente sobborgo di una città tropicale chiamata Genova – induce a ricredersi. Le assemblee di condominio sono ...

Costa Concordia - a Sette anni dal disastro arriva in tv il dossier con tutta la verità / Video : A quasi sette anni dal tragico naufragio della Costa Concordia , arriva su Alpha , Canale 59 DTT, Ingegneria dei disastri " Costa Concordia , un appuntamento speciale con la serie del canale che ...

La piccola Amal Hussain morta per fame a Sette anni in un campo profughi : E' morta di fame in un campo profughi ieri Amal Hussain, la bambina yemenita di sette anni denutrita, la cui fotografia pubblicata sul New York Times il 26 ottobre scorso, in un reportage intitolato "La Tragedia della guerra saudita", è diventata il simbolo della guerra di cui nessuno parla in Occidente e della crisi umanitaria in cui è precipitato il paese.--La notizia della morte è stata data al New York Times dalla famiglia. "Il mio cuore è ...

Maltempo : cede la finestra in una scuola elementare - feriti due bambini di Sette anni : Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento ...

A Sette anni rifila una testata alla maestra in classe alle elementari : Choc nella classe di una scuola elementare di Coverciano , a Firenze . Un alunno di una seconda elementare ha colpito con una testata la maestra durante la lezione: l'insegnante è finita all'ospedale. ...

Napoli - Dema porte aperte : 25 assessori in Sette anni : Rischi di perderti nelle sliding doors delle giunte de Magistris. Qualcosa come 25 assessori cambiati, cacciati via o spostati ad altri incarichi. Minori ovviamente. Senza contare,...