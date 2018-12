Serie C | clamorosa protesta dei tifosi del Pisa in vista della Juve | polemiche contro le

calcioweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Domenica prossima si giocherà il quindicesimo turnoC. Una delle partite del Girone A mette di fronte lantus Under 23 e il. Inerazzurri, però, hanno già annunciato che non assisteranno al match del “Moccagatta” per: a creare malcontento la riforma delle squadre B cui ha aderito solo la società di Agnelli. Di seguito il comunicatoCurva Nord Maurizio Alberti: “I gruppi organizzatiCurva Nord Maurizio Alberti comunicano la decisione unanime di disertare la trasferta di domenica prossima a Alessandriala cosiddettantus B. Capiamo le esigenze delle società, costrette a far buon viso di fronte alle imposizioniLega. Capiamo chi afferma che la squadra vive un momento delicato e va sostenuta e per certi versi “stimolata” a far meglio. Capiamo tutto, ma non possiamo far finta di niente perché la nostra ...