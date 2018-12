Serie A Fiorentina | Pezzella | «Pioli? Non devo dire nulla Testa al Sassuolo»

Calciomercato - Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A : Fiorentina alla finestra : Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A già dalla finestra di mercato di gennaio, il calciatore sta faticando a trovare spazio a Siviglia Luis Muriel non riesce a trovare spazio nel Siviglia. Il calciatore colombiano ha giocato solo 116 minuti nella Liga spagnola, sovrastato dall’esplosione di Andrè Silva. Il centravanti potrebbe dunque cercare nuovi stimoli a gennaio, magari tornando in Italia. Secondo quanto appreso dal Secolo XIX, ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Florentia-Fiorentina 0-3 - le viola dominano il derby al Del Buffa : Il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato definitivamente in archivio. Quest’oggi allo Stadio “Goffredo Del Buffa” di Figline Valdarno (Firenze) è andato in scena il derby tra le padrone di casa del Florentia e la Fiorentina. Un match molto sentito dalle tifoSerie che ha premiato le viola con il punteggio di 3-0. Una doppietta della scozzese Lana Clelland, al 36′ e al 38′, e ...

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-3 : ANSA, - ROMA, 1 DIC - La Juventus ha battuto la Fiorentina per 3-0 nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato nello stadio Artemio Franchi. Bentancur ha portato ...

Serie A Fiorentina-Juventus 0-3 - il tabellino : FIRENZE - Juventus inarrestabile, battuta la Fiorentina 0-3 . Al Franchi bianconeri in vantaggio al 31'pt con una bella azione personale di Bentancur . Il raddoppio arriva al 21'st grazie a Chiellini .

[LIVE] Serie A - Fiorentina - Juventus 0-3 Ronaldo la chiude su rigore [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Fiorentina , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Gerson, Simeone, Chiesa. All. Pioli. Juventus , 4-3-1-2, : ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Anticipo Serie A - Fiorentina-Juve 0-3 : 19.53 La Juve supera di slancio l'ostacolo Fiorentina e continua a volare. I viola provano a mettere pressione, ma i bianconeri hanno i colpi per incidere sul match.Al 31' triangolazione Bentancour-Bybala, con l'uruguayano che batte Lafont dal limite. Chance per Simeone, poi Ronaldo e Dybala non trovano il bis Ripresa con la Juve svagata. Ci prova Benassi poi due volte Chiesa, Szczesny è sempre attento.Al 69' colpisce Chiellini, in ...

Serie A - diretta Fiorentina-Juventus dalle 18 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Fiorentina e Juventus scendono in campo oggi pomeriggio al Franchi per la sfida della 14ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri , dopo i tre punti contro la Spal , vuole ...