Serie A – E’ Immobile l’anti-Ronaldo per il capocannoniere 2018 | le quote dei bookmaker

DIRETTA CHIEVO LAZIO / Risultato finale 1-1 - streaming video e tv : palo di Immobile - è pari - Serie A

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : ROMA - La sfuriata di Lotito non è servita. La Lazio non si riscatta dopo la figuraccia in Europa League e non va oltre il pareggio in casa del Chievo ultimo in classifica. Anche se quella di Di Carlo ...

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : All.: Inzaghi Arbitro: Maresca Marcatori: 25' Pellissier, C,, 21' st Immobile, L, Ammoniti: De Paoli, Radovanovic, Rossettini, Cacciatore, C,; Radu, Correa, L, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Calcio - Serie A 2018-2019 : Chievo-Lazio 1-1. Ciro Immobile risponde a Sergio Pellissier : Altra prestazione super per il Chievo di Di Carlo. Dopo aver fermato il Napoli in trasferta la squadra fanalino di coda della Serie A 2018-2019 riesce a bloccare sul pari anche la Lazio al Bentegodi: dopo esser passati in vantaggio i padroni di casa vengono raggiunti sull’1-1 dai biancocelesti che lasciano per strada due punti importanti. L’obiettivo salvezza per i clivensi è ancora lontano ma ci si può provare a pensare. A sbloccare ...

Serie A - Lazio-Milan : una rete di Immobile a 2 - 00 : ROMA - Lazio-Milan per la corsa Champions: domani all'Olimpico la squadra di Inzaghi parte meglio dei rossoneri, decimati da squalifiche e infortuni e sul tabellone Snai è favorita. La Lazio, che ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...

Capocannoniere Serie A – Per i Bookie Immobile avvicina Ronaldo : Bookie, Immobile avvicina Ronaldo nelle quote per Capocannoniere La doppietta realizzata contro la Spal spinge Ciro Immobile nelle scommesse sul Capocannoniere di Serie A: i due gol realizzati ieri hanno portato l’attaccante della Lazio a otto reti complessive, a una sola marcatura di distanza da Krzysztof Piatek, ancora primo in classifica ma ormai a secco da quasi un mese. Il centravanti biancoceleste diventa dunque il primo ...

Lazio-SPAL 4-1 - Serie A : la doppietta di Immobile decide il lunch match : La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza. A ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Piatek leader - Insigne e Immobile inseguono (10^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: Piatek al comando, il polacco stupisce con numeri eccezionali. Immobile e Insigne primi inseguitori (10^ giornata)

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Serie A - i risultati di oggi (domenica 7 ottobre) e la classifica : Milan-Chievo 3-1 con la doppietta di Higuain - Lazio terza con Immobile show : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Milan è riuscito a sconfiggere il Chievo per 3-1 di fronte al pubblico di San Siro, conquista il terzo successo in campionato e sale al decimo posto a quota 12 punti con una partita da recuperare. I rossoneri hanno dominato il primo tempo e al 27′ Higuain ha sbloccato la partita concretizzando un cross rasoterra di Suso dalla sinistra, poi 8 minuti più tardi ...

Serie A - Lazio-Fiorentina 1-0. Gol di Immobile nel primo tempo : Immobile tira fuori dai guai la Lazio. In un momento difficile, dopo le sconfitte contro Roma e Eintracht, l'ariete biancoceleste pesca il jolly e stende la Fiorentina di Pioli. La sfida all'Olimpico ...

