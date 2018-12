ilfattoquotidiano

: Se i videogiochi si progettano da soli, non resta che divertirsi - Cascavel47 : Se i videogiochi si progettano da soli, non resta che divertirsi - TutteLeNotizie : Se i videogiochi si progettano da soli, non resta che divertirsi -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Nvidia, società che produce schede grafiche e hardware dedicato all’intelligenza artificiale, ha dimostrato la possibilità di creare un videogioco in modo quasi totalmente automatico. La demo che hanno realizzato è semplice, anzi apparirebbe grezza a qualsiasi amante dei. Ma è ammirevole se si pensa che l’ha fatta un computer quasi tutto da solo.Prima di tutto gli scienziati hanno sviluppato un algoritmo di tipo GAN (Generative Adversarial Network) e lo hanno addestrato sfruttando gli stessi video usati per addestrare le intelligenze artificiali dei veicoli a guida autonoma. L’algoritmo ha poi generato nuovi elementi grafici (edifici, auto, segnali stradali, etc.), e li ha inseriti in una mappa creata dal personale umano.Il risultato è un gioco semplicissimo, nel quale il giocatore può guidare un’auto in uno spazio di qualche isolato. Può ...