Scritte Fiorentina-Juve - Gigi Buffon duro : “chi le ha fatte è stato condannato dalla vita” : Fiorentina-Juve, le Scritte contro Scirea e l’Heysel hanno suscitato scalpore nel mondo del calcio: arrivano le critiche anche da parte di Buffon “Una persona che scrive una cosa simile è già stata condannata dalla vita“. Così Gigi Buffon commenta le Scritte su Heysel e Scirea apparse fuori dal Franchi prima di Fiorentina-Juventus. “È un discorso molto delicato, non mi va di bacchettare la gente. Non credo che un ...

Scritte shock Fiorentina-Juventus - la vedova di Scirea non ci sta : “io non perdono” : La vedova di Gaetano Scirea non intende perdonare le Scritte apparse fuori dal Franchi prima della gara Fiorentina-Juventus La vedova di Gaetano Scirea non ci sta e tuona dopo le vergognose Scritte fuori dallo stadio Franchi prima di Fiorentina-Juventus (‘Heysel -39, Scirea brucia all’inferno’). La signora Mariella ha parlato all’Ansa dell’accaduto: ”Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al ...

Juve-Fiorentina - Allegri contro le Scritte offensive su Heysel e Scirea : “Chi le ha fatte dovrebbe essere arrestato” : Non c’è stato spazio solo per gli striscioni in sostegno a Gianluca Vialli o i fiori depositati da Giorgio Chiellini in memoria di Davide Astori o la splendida coreografia della Fiesole in ricordo di Riccardo Magherini. Prima della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus infatti sono apparse due scritte contro le vittime della Heysel – lo stadio nel quale morirono 39 tifosi bianconeri durante la finale di Coppa Campioni contro il ...

Fiorentina-Juve e le Scritte del “Franchi” : le condanne di Allegri e Della Valle : Le scritte apparse fuori dal “Franchi” nel pre partita di Fiorentina-Juventus hanno innescato una serie di discussioni e soprattutto accuse nei confronti degli autori di un gesto senza dubbio da condannare. Tra coloro che hanno espresso la loro opinione anche il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, il quale è stato abbastanza duro: “È una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma ...

Fiorentina-Juventus - anche Renzi furioso dopo le Scritte contro Scirea fuori dal Franchi : Fiorentina-Juventus sta facendo molto discutere a causa di alcune scritte apparse fuori dallo stadio Franchi: interviene anche Renzi “Chi ha scritto le frasi contro Geatano Scirea e contro i morti dell’Heysel non è degno di Firenze e della sua storia di civiltà. Un gesto idiota, da condannare senza esitazione da parte di tutti. Bene ha fatto il Sindaco Nardella a dare ordine di rimuoverle subito“. Lo afferma il senatore ...

