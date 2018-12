Scritte di Firenze | Buffon | ' ' Chi scrive una cosa simile già condannato dalla vita' '

Scritte Firenze - la vedova di Scirea attacca : “Io non perdono gli autori” : A due giorni da Fiorentina-Juventus e dalle vergognose Scritte apparse su un muro in zona stadio – ‘Heysel -39, Scirea brucia all’inferno’ – ha parlato la vedova di Gaetano Scirea, Mariella, per condannare con fermezza l’oltraggio al marito: “Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quanto Gaetano fosse amato dagli juventini”. E aggiunge: “La violenza non è solo ...