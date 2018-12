Screening neonatale esteso | Famiglie Sma | «Ecco perché cambierà la vita dei nostri figli»

Atrofia muscolare spinale (Sma) - la sfida è lo Screening neonatale : “La scienza non fa miracoli. Dal laboratorio al letto di un malato i tempi della cura non sono quelli della storia naturale della malattia”. Ma sull’Atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e rappresenta la prima causa genetica di mortalità infantile, “la ricerca finora molto ha mostrato di ciò che un tempo non potevamo immaginare”. Inizia con le parole del ...