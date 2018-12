Scopri il tuo livello di Netflix-dipendenza | QUIZ

Chi sei veramente? Scopri lo con il tuo segno dello Zodiaco Maya e dello spirito animale : I Maya , uno dei popoli più antichi dell’America Latina, sono conosciuti per le loro abilità nell’astrologia. A tal proposito, avevano creato un calendario che seguiva i cicli lunari: l’anno era di 13 periodi lunari, ciascuno costituito da 28 giorni. La particolarità di questo calendario consisteva nella presenza di un rappresentante per ogni ciclo, ovvero un animale che veniva considerato il custode di quello specifico ciclo lunare. Ecco i 13 ...

Apple e Samsung condannate per obsolescenza programmata : Scopri se il tuo smartphone è soggetto a invecchiamento precoce : Apple e Samsung condannate per obsolescenza programmata : scopri se il tuo smartphone è soggetto a invecchiamento precoce

Il tuo profilo Facebook è stato hackerato? Ecco come Scoprirlo : Sono circa 30 milioni gli account Facebook hackerati, meno dei 50 milioni iniziali, ma comunque un numero enorme di informazioni e dati entrate in possesso di malintenzionati. Ecco come scoprire se il tuo profilo è tra quelli che hanno subito l’attacco. Facebook Hackerato: cosa è successo (in breve) Gli hacker hanno rubato dati personali presenti sui profili Facebook come numeri di telefono, e-mail, sesso, città d’origine e persino ...