Scontro Salvini-Boccia | cosa è successo oggi

Salvini e Spataro - Scontro politicamente scorretto tra il ministro e il procuratore di Torino : Il procuratore di Torino accusa il ministro dell'Interno di fuga di notizie in merito ad una importante operazione di...

Scontro Salvini-Spataro - Ermini (Csm) : “Lavoro serio della magistratura non va utilizzato per scopi di propaganda” : Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, si schiera dalla parte del procuratore di Torino Armando Spataro che ha lamentato come il ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia “messo a rischio un’operazione di polizia” con un suo tweet, ricevendo come risposta l’accusa di usare “parole a sproposito”. “Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno ...

"Non parlare di Gesù" - "Avanti". Scontro tra Avvenire e Salvini : Botta e risposta duro tra il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio e il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Di fatto in questi giorni è esplosa la polemica su alcune scelte "didattiche" in alcune scuole dove i maestri e le maestre hanno deciso di eliminare i riferimenti a Gesù dalle canzoncine di Natale e di evitare i presepi nel rispetto anche delle altre religioni. E di fatto il direttore di Avvenire, dopo le reazioni di Salvini, ha ...

Fico : sì Global compact - no dl Sicurezza - Scontro con Salvini : Roma,, askanews, - Sì al Global compact, il documento dell'Onu sull'immigrazione, no al Decreto legge Sicurezza. Parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, il ...

SkyTg24 - Scontro fuori onda tra Boldrini e Salvini – Video : Matteo Salvini, SkyTg24 A SkyTg24 scontro fuori onda tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Il vicepremier, che si trovava negli studi del canale all news per un’intervista con Maria Latella, ha incrociato dietro le quinte l’ex Presidente della Camera, la quale gli si è avvicinata con intenzioni polemiche. Ne è scaturito un botta e risposta. Al centro della lite, un post pubblicato dal Ministro su Facebook con la foto di tre sue ...

Da «ha letto il testo?» a «la mia assenza non casuale» : Scontro Fico-Salvini sul Dl Sicurezza : Il presidente della Camera: «Prendo le distanze». Il vicepremier: «Non capisco dove sia il problema»

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Milano - Scontro sui migranti. L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Lazio-Milan - Scontro Gattuso-Salvini : social divisi : La politica deve finirla di usare lo sport come propaganda elettorale. Abbiamo dovuto sopportare questo fastidioso megafono per 30 anni. Ci siamo già tolti questo dente cariato e non ne abbiamo ...

"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È Scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

"Noi non siamo i traditori". Scontro Di Maio-Salvini : Il voto di ieri alla Camera "è stato fatto per affossare il ddl anticorruzione. È evidente a tutti che noi non siamo stati perché noi, quando abbiamo qualcosa da dire contro, lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto".Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei parlamentari del M5S, torna sull'episodio di ieri quando il governo è stato battuto alla Camera al voto segreto e punta il dito contro la Lega."L'emendamento sul ...

Inceneritori - è Scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Rifiuti - Scontro Di Maio-Salvini. E la Lombardia non brucerà più quelli del sud : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di Rifiuti. Fontana: «In Lombardia non smaltiremo più i Rifiuti del Sud»...