Scomparsa Roberta Ragusa | l’accusa di Antonio Logli | “Lei aveva un amante”

Scomparsa Roberta Ragusa - il figlio Daniele a Quarto Grado : l’intervista : Ha difeso il padre credendo alla sua innocenza. Daniele Logli, figlio di Antonio – condannato a vent’anni in appello per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa – è intervenuto per la prima volta in televisione a ‘Quarto Grado’, trasmissione di Rete 4 che da tempo segue il caso. Ha raccontando i fatti di quel 13 gennaio 2012, giorno della Scomparsa, portando la sua testimonianza. Presenti in studio anche i due ...