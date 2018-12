Sciopero scuola del 10 dicembre | lezioni a rischio in tutta Italia

Sciopero scuola : domani 30 novembre lezioni a rischio - giustificazione obbligatoria : Lo Sciopero della scuola previsto per domani, venerdì 30 novembre 2018, metterà a serio rischio il normale svolgimento delle lezioni. Si tratta del quarto Sciopero in un mese che coinvolgerà gli studenti di tutta Italia, dopo quelli tenutisi nei giorni 12, 16 e 17 novembre. Stavolta a scioperare saranno i docenti che aderiscono al sindacato USB (Unione Sindacale Base) scuola, che ha di recente proclamato la protesta nei confronti dell'attuale ...

Nastrini Liberi Uniti : adesione allo Sciopero indetto da USB comparto scuola : Un comunicato dei Nastrini Liberi Uniti informa dell’adesione allo sciopero indetto da USB comparto scuola per il 30 novembre prossimo. Di seguito il testo integrale. adesione sciopero indetto da USB dei Nastrini Liberi Uniti “Come associazione indipendente nata per sostenere i docenti le cui esistenze sono state profondamente scosse dalle ingiustizie create dal piano di assunzioni della L.107 aderiamo a tutte le iniziative ...

Scuola - Usb : il 30 novembre Sciopero nazionale docenti e dirigenti : Il sindacato Usb Pi-Scuola ha proclamato per il 30 novembre una giornata di sciopero nazionale di tutto il personale del comparto Scuola, a tempo determinato e indeterminato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all'estero. Lo comunica in una nota il ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca.

Scuola - Usb : il 30 novembre Sciopero nazionale docenti e dirigenti : Il sindacato Usb Pi-Scuola ha proclamato per il 30 novembre una giornata di sciopero nazionale di tutto il personale del comparto Scuola, a tempo determinato e indeterminato, area docenti, non docenti ...

Sciopero scuola 30 novembre : docenti e studenti contro l’aziendalizzazione : Il mese di novembre si chiuderà con uno Sciopero nazionale della scuola. Si tratterà di una mobilitazione proclamata dal sindacato USB PI scuola, comunicata al Ministero già qualche settimana fa. A protestare non saranno soltanto i docenti, ma anche il restante personale, a tempo indeterminato e determinato, oltre agli studenti. La campagna denominata “BastAlternanza” è stata indetta per dire basta all’aziendalizzazione della scuola. La data da ...

AnDDL - Sciopero scuola 30/11 : “Fase Transitoria per i precari storici” : Riceviamo e pubblichiamo Il comunicato stampa AnDDL riguardante lo Sciopero della Scuola che si svolgerà il prossimo 30 novembre per chiedere la Fase Transitoria per i precari storici. Vespa (AnDDL): in campagna elettorale e nel contratto di Governo è stata sbandierata la ‘Fase Transitoria’ per i docenti precari. Si passi dalle parole ai fatti, ne va della credibilità di questa nuova compagine di Governo “Ci aspettavamo nel ...

Scuola - Comitati docenti esiliati ed immobilizzati : ‘Aderiamo allo Sciopero del 12 novembre’ : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato plurifirmatario (Nastrini Liberi Uniti, DISA 2014, Osservatorio Diritti Scuola, Comitato 8000 esiliati fase B, docenti immobilizzati gruppo facebook) riguardante il prossimo sciopero della Scuola proclamato per il 12 novembre. Le sottoscriventi associazioni e Comitati regolarmente costituiti aderiscono allo sciopero indetto dall’ULM per il 12 Novembre 2018 a sostegno del rientro dei docenti da anni in ...

Sciopero GENERALE : SCUOLA - TRASPORTI E SANITÀ/ Roma e Milano - venerdì nero : disagi annunciati - 26 ottobre 2018 : SCIOPERO GENERALE: TRASPORTI, SCUOLA e SANITÀ. Ultime notizie venerdì nero: a Roma mezzi pubblici già fermi, a Milano sta per concludersi la prima fascia di garanzia(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Trasporti - scuola e sanità a rischio per lo Sciopero generale : venerdì nero in tutta Italia : I sindacati chiedono inoltre di "aprire una stagione contrattuale all'insegna della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario , di fermare le fonti inquinanti dentro e fuori i luoghi di ...

Trasporti - scuola e sanità : è Sciopero generale : Previste manifestazioni a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo e Catania. Le principali rivendicazioni riguardano la lotta al precariato e l'abrogazione di legge Fornero e Jobs Act

Sciopero generale : scuola - trasporti e sanità/ La situazione di Milano e Roma - 26 ottobre 2018 : Sciopero generale: trasporti, scuola e sanità. Ultime notizie venerdì nero: a Roma mezzi pubblici già fermi, a Milano sta per concludersi la prima fascia di garanzia(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Sciopero generale : a rischio trasporti - scuola - sanità - poste e raccolta rifiuti : Disagi per la protesta indetta dalle sigle Usi, Cub, Sgb, Sial Cobas, Usi e Sisa. Manifestazioni nelle principali città italiane. - Una giornata di disagi annunciati, quella di oggi, per lo Sciopero ...

Sciopero nazionale - a rischio trasporti - scuola - sanità - poste e raccolta rifiuti : Disagi per la protesta indetta dalle sigle Usi, Cub, Sgb, Sial Cobas, Usi e Sisa - Una giornata di disagi annunciati, quella di oggi, per lo Sciopero che interesserà vari settori: scuola, sanità, ...

Sciopero generale : trasporti - scuola e sanità/ Ultime notizie venerdì nero : a Roma mezzi pubblici già fermi : Sciopero generale: trasporti, scuola e sanità. Ultime notizie venerdì nero: a Roma mezzi pubblici già fermi, a Milano sta per concludersi la prima fascia di garanzia(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:21:00 GMT)