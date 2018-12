Sci alpino – Coppa Europa | sorriso azzurro a Trysil | Lara Della Mea seconda nello slalom

Sci alpino – Coppa Europa : Simon Maurberger show - l’azzurro vince il gigante di Funesdalen : Dopo la vittoria di Vinatzer nello slalom di Levi, secondo successo per un atleta italiano in Coppa Europa Secondo trionfo azzurro in Coppa Europa. Simon Maurberger conquista il gigante di Funesdalen e regala all’Italia un’altra grande gioia dopo la vittoria di Alex Vinatzer nello slalom di Levi della settimana scorsa. Una prestazione formidabile quella dell’altoatesino, che ha dominato la prima manche chiusa con 29 ...

Sci alpino - Stefano Gross procede spedito verso il recupero : “spero di essere al via in Val d’Isère : Lo sciatore azzurro procede verso il recupero e su Facebook scrive: “spero di essere al cancelletto già domenica in Val d’Isère” Prosegue il recupero di Stefano Gross, impegnato a Parma in fisioterapia, sessioni in piscina e trattamenti medici per recuperare alle conseguenze avute dopo la caduta della scorsa settimana, durante un allenamento a Madesimo. Il finanziere della Val di Fassa aveva riportato una lesione parziale ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Val d’Isere : dai trionfi della Valanga Azzurra alla tripletta del 2000 - fino ai podi di Blardone : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Europa e fa tappa in Val d’Isere. Sulle nevi francesi l’Italia ha vissuto momento indimenticabili, trionfando in svariate occasioni. La prima risale al 1969, quando Gustavo Thoeni si impone in gigante davanti ai padroni di casa Patrick Russel e Jean-Noel Augert. Erano gli straordinari anni della Valanga Azzurra, stagioni che sono rimaste nella storia dello sport italiano. Un ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2018 : l’azzurro Simon Maurberger domina il gigante davanti a Feurstein e Reymond - 5° Liberatore : Uno strepitoso Simon Maurberger ha vinto il gigante di Funesdalen, in Svezia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-2019. Lo sciatore nato a Brunico ha centrato il successo dopo aver chiuso al comando anche la prima manche con il tempo di 57.85 e un vantaggio di 29 centesimi su Patrick Feurstein e 41 su Marco Reymond. Nella seconda discesa il classe 1995 ha poi gestito nel migliore dei modi la situazione, non rischiando nulla ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lara Della Mea fantastica seconda nello slalom di Trysill - primo podio in carriera : Lara Della Mea ha conquistato il suo primo podio in carriera nella Coppa Europa di sci alpino. L’azzurra ha ottenuto un bellissimo secondo posto nello slalom di Trysill (Norvegia) ad appena sette centesimi dalla francese Nastasia Noens, vincitrice Della prova dopo una spaziale rimonta dall’undicesima posizione nella prima manche. La 19enne di Tarvisio, decima al termine Della prima manche, ha rimontato ben otto posizioni (tempo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : l’Italia cerca risposte concrete in gigante. Ora servono i risultati : Dopo la trasferta in Nord America, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna in Europa e precisamente a Val d’Isere, dove nel fine settimana ci sarà un programma dedicato completamente alle discipline tecniche. Sabato si terrà un gigante ed in casa Italia c’è grande attesa per riscattare un esordio stagionale sottotono ed una prestazione di squadra molto deludente, dalla quale si è salvato il solo Riccardo Tonetti. Il 29enne ...

Sci alpino - Coppa Europa Trysil 2018 : Ylva Staalnacke vince lo speciale davanti a Saefvenberg - quarta Lara Della Mea : Doppietta svedese nello speciale di Trysil in Norvegia valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La vittoria va, infatti, a Ylva Staalnacke in 1:26.48, con 22 centesimi di vantaggio sulla connazionale Charlotta Saefvenberg, mentre sul podio si classifica la svizzera Charlotte Chable a 52. Si ferma ai piedi del podio la nostra Lara Della Mea a 11 centesimi dalla terza posizione, mentre chiudono quinte e seste le svizzere Lorina Zelger e ...

Sci alpino - Coppa Europa – Peterlini a Trysill per il podio : quinta dopo la prima manche di slalom : Peterlini lotta per il podio a Trysill: quinta a 3 centesimi dal terzo posto dopo la prima manche dello slalom di Coppa Europa La lotta per il podio è apertissima e rientra anche Martina Peterlini. La 21enne atleta delle Fiamme Oro è quinta al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa che si è svolta a Trysill, in Norvegia, dove la forte nevicata del mattino ha costretto gli organizzatori al rinvio della gara al ...

Sci alpino – Quattro italiane nel primo gruppo di superG : le start list aggiornate dopo Lake Louise : start list aggiornate dopo Lake Louise: Quattro azzurre tra le prime dieci del superGigante Quattro italiane nel primo gruppo di superG, una sola (ancora in testa nonostante l’infortunio) in quello di discesa, ovviamente Sofia Goggia. Le start list femminili aggiornate dopo Lake Louise vedono le azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni ancora tra le prime dieci del superGigante, così come la stessa Goggia e la sfortunata ...

Sci alpino - cancellate le gare femminili in Val d'Isere per mancanza di neve : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile non farà tappa in Val d'Isere dove erano previste ben tre gare nel weekend del 14-16 dicembre: sulla pista Oreiller-Killy c'è infatti scarsa quantità di neve e ...