: Schiaffo romano a Salvini (di P. Salvatori) - LaCiuraRaffaele : Schiaffo romano a Salvini (di P. Salvatori) - udogumpel : RT @PietroSalvatori: Schiaffo romano a Salvini. L'assemblea capitolina approva una mozione durissima contro il decreto sicurezza. Il Campid… - PietroSalvatori : Schiaffo romano a Salvini. L'assemblea capitolina approva una mozione durissima contro il decreto sicurezza. Il Cam… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il decretoavrà "impatti fortemente negativi per i cittadini", aumenterà le "persone potenzialmente coinvolgibili in attività illecite", creerà "la presenza di stranieri irregolari favorendo marginalità estreme, occupazioni e illegalità", smantellerà i centri Sprar, "finalizzati a dare risposte strutturate, controllate e non emergenziali". Una mazzata durissima. Che non arriva dalle opposizioni, o da uno tra i tanti che non saranno a manifestare con la Lega a piazza del Popolo, come da campagna social del Carroccio. Sono i 5 stelle a tirare unoin piena faccia al ministro dell'Interno.E lo fanno con una mozione approvata in Campidoglio, con il voto determinate della truppa che sostiene Virginia Raggi. In ventidue su ventinove hanno dato il via libera al testo. Qualche assente giustificato, ma anche qualche dissenso nel ...