Scala | 240 anni di immagini tra bombe e grandi successi

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il Teatro allacompie 240. Li festeggia con una mostra curata da Fulvio Irace e Pierluigi Panza, al via da oggi al 30 aprile al museo scaligero. La Magnifica Fabbrica esplora la storia del teatro - e della città che lo ha generato - attraverso ampie pagine di libri che scorrono lungo le pareti, due docufilm e trenta leggii, ognuno dei quali narra un pezzo emblematico di storia. Stretta al cuore, immancabile, quando scorrono ledellabombardata, poi ecco la figura febbrile di Arturo Toscanini che dirige il concerto della riapertura (per la quale contribuì staccando un assegno molto generoso). E chi più ricordava piazzaSessanta, adibita a parcheggio di bus tondeggianti? Orrore per il nostro occhio moderno. Una maquette nel Ridotto dei palchi visualizza la sezione completa dell'edificio incon innovazioni e trasformazioni attraverso i progetti di ...