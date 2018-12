Scacchi | Campionati Italiani Assoluti | Lorenzo Lodici | Marina Brunello ed Edoardo Di

oasport

: #Scacchi, Campionati Italiani Assoluti 2018: Lorenzo Lodici vince il titolo tricolore principale, Marina Brunello q… - OA_Sport : #Scacchi, Campionati Italiani Assoluti 2018: Lorenzo Lodici vince il titolo tricolore principale, Marina Brunello q… - tuttoggi : Weekend con i Campionati nazionali di Scacchi Uisp, 100 giocatori attesi a Palazzo Bufalini - TrgMedia : C.Castello: cento giocatori da tutta italia ai Campionati Nazionali di Scacchi UISP -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Iniziati in concomitanza col match per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, sono terminati quest’oggi a Salerno gli annualidi, che sono stati divisi in tre categorie: principale, femminile e Under 20. C’è una curiosità per i tre tornei: si sono tutti risolti agli spareggi a cadenza veloce.Neglipropriamente detti il nuovo campione italiano è, Maestro Internazionale con rating ELO 2456, che ha battuto il Grande Maestro Alberto David (ELO 2555) dopo che per entrambi il punteggio nel torneo, disputato su 11 turni, è stato di 7.5. Per entrambi, infatti, c’erano state sei vittorie, tre patte e una sconfitta (contro Andrea Stella per, contro Alessio Valsecchi per). Il titolo di Campione d’Italia regala al MI di Chioggia anche la prima norma di Grande Maestro delle tre ...