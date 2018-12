Savona | bestemmia davanti ai figli e i compagni | 40enne prende multa da 100 euro

Savona - bestemmia davanti ai figli : uomo di 40 anni prende multa da 100 euro : Cento euro di multa per aver bestemmiato davanti ai figli all’ingresso di una scuola. È accaduto ad Albisola Superiore, in provincia di Savona. Protagonista un quarantenne, che ha imprecato a voce talmente alta da suscitare la reazione da parte dei vigili. Secondo quanto scrivono sia La Stampa che Secolo XIX, l’uomo era stato invitato a spostare l’auto, lasciata in mezzo alla strada e sulle strisce pedonali. L’imprecazione ...