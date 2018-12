Saviano | Salvini parla a vanvera | è il più scarso del governo

Saviano : alcuni mafiosi nigeriani sono sfuggiti dopo il tweet di Salvini : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura. Alla legittima e motivata reprimenda di Spataro, Salvini risponde con una nota scomposta: 'Si candidi. Vada in pensione'". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, intervenendo nella vicenda che da alcune ore sta infiammando il dibattito social ed anche politico in merito alla presa di ...

Roberto Saviano : "Salvini con un tweet ha fatto una cazzata - è un fesso da temere" : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura". Roberto Saviano commenta su Facebook lo scontro tra il ministro dell'Interno e il procuratore di Torino, Armando Spataro e accusa: "Come è solito fare, non avendo conoscenze e argomenti, consapevole di aver fatto una enorme cazzata, invita al linciaggio, questa volta del procuratore Spataro". Lo scrittore ...

Boldrini - Saviano & Co. "testimonial" della Lega : la campagna di Salvini : Da Laura Boldrini a Roberto Saviano. Ma anche Fabio Fazio, Chef Rubio, Asia Argento, Oliviero Toscani, Fabrizio Corona, Elsa Fornero e persino Emmanuel Macron. Tutti testimonia - a loro insaputa - della manifestazione "Prima gli italiani, #dalleparoleaifatti" che la Lega ha indetto per l'8 dicembre.Al grido dello slogan "Lui non ci sarà" o "Lei non ci sarà", Matteo Salvini chiama a raccolta i cittadini perché scendano in piazza a Piazza del ...

Salvini : "Sì alla scorta a Saviano - gliela raddoppio. E se lo toccano è colpa mia" : Il "ministro della malavita", come lo ha definito lo scrittore, torna sui suoi passi. Ed è tregua fra Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'idea di togliere la scorta all'autore di Gomorra era trapelata ...

Salvini taglia le scorte - Saviano sbrocca : La scena è di facile lettura: da un parte c'è Matteo Salvini che annuncia una razionalizzazione delle scorte, mettendo bene in chiaro, però, che chi è a rischio continuerà ad averla a prescindere dal ...

Saviano - pioggia di insulti a Salvini alla notizia che si rivedranno tutte le scorte : Il duello verbale tra il ministro Matteo Salvini e Roberto Saviano si arricchisce di una nuova puntata. L'attacco arriva dallo scrittore e giornalista napoletano [VIDEO] attraverso i suoi account sui social network dopo aver saputo di essere stato citato più volte negli ultimi giorni dal leader della Lega, suo storico avversario. Oggetto del contendere l'approvazione del 'decreto sicurezza' e la conseguente decisione del ministro dell'Interno di ...

Da Saviano insulti choc a Salvini : "Vali poco - fastidioso parassita" : Ora Roberto Saviano ha perso qualsiasi freno. E dallo scontro politico è passato a insulti pesantissimi. Parole di un livore senza precedenti vengono affidate dallo scrittore di Gomorra ai social network aizzando la rete contro Matteo Salvini. L'ultimo post al vetriolo è stato scritto oggi su Facebook. "L'impressione è che, da fastidioso parassita, tu valga poco, molto poco", scrive nel post nel giorno in cui il Viminale ha deciso di dare una ...