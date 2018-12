Saronno | 16enne violentata in stazione | arrestato 22enne Video ultime notizie | Dna

Saronno - violentò una 16enne : 22enne incastrato grazie al dna : Il 23 ottobre scorso ha aggredito e violentato una 16enne alla stazione di Saronno dopo averla minacciata con un coltello. Ma il dna lo ha incastrato e ha portato all'arresto del 22enne residente a Rovello Porro, in provincia di Como, ma originario di Brindisi. L'aggressione avvenne una domenica pomeriggio in un sottopasso della stazione in provincia di Varese. La ragazzina tornava a casa dopo un pomeriggio con le amiche quando il giovane ...