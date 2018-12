Santa Barbara - Il Presidente della Provincia | Luciano Bacchetta e la Consigliera Erika

Santa Barbara - festa vigili del fuoco per la patrona. Atteso Salvini - : Nella Basilica di San Giovanni in Laterano si svolge una funzione in onore della protettrice di pompieri, artiglieri e artificieri. Alla celebrazione, presente il ministro dell'Interno con le massime ...

4 Dicembre - oggi è Santa Barbara : martire legata a fiamme e fulmini - ecco la straziante storia della patrona dei Vigili del Fuoco : Il 4 Dicembre è Santa Barbara , Vergine e martire , festeggiata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. Questa giornata è ormai diventata una vera e propria festività per tutti i lavoratori impegnati in lavori nei quali si ha a che fare con esplosivi, Fuoco e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa la Santa protegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini . Minatori, Vigili del Fuoco , addetti alla preparazione di fuochi ...

Alla scoperta dei cimeli storici : caserme aperte dei pompieri per Santa Barbara nel Cuneese : caserme aperte a Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Alba martedì 4 dicembre in occasione della patrona dei vigili del fuoco: Santa Barbara . Prenderanno parte ai festeggiamenti di Santa Barbara , protettrice ...

MARINA MILITARE : CELEBRAZIONI Santa Barbara IN SICILIA : MARINA MILITARE : LA MARINA MILITARE IN SICILIA CELEBRA LA PATRONA DELLA FORZA ARMATA, SANTA BARBARA Segui le novità della # MARINA MILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #...

La Marina Militare in Sicilia celebra la patrona della forza armata - Santa Barbara : Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa patrona . È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della forza armata commemorare la ricorrenza di Santa Barbara . Le celebra zioni a Messina iniziano alle ore 11.00 di martedì 4 dicembre, presso il Duomo di Messina, dove Sua Eccellenza ...

Respinto ricorso della Verdeaqua - la società deve lasciare il centro sportivo di Santa Barbara : L'Aquila - “Con sentenza n.5873 dell’11.10 u.s. il Consiglio di Stato ha Respinto il ricorso prodotto dalla scrivente per il riconoscimento della titolarità della gestione del centro sportivo in S. Barbara, di cui è giunta comunicazione oggi. La Società ha già comunicato all’Amministrazione Comunale che provvederà a liberare i locali per la riconsegna della struttura in modo da consentire l’immediata ripresa delle ...