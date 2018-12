Sanremo 2019 | Claudio Baglioni vuole Michelle Obama RUMORS

Sanremo 2019 - conduttori : Vanessa Incontrada non affiancherà Baglioni : Vanessa Incontrada non condurrà il Festival di Sanremo con Claudio Baglioni È iniziato il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2019. Il 5 febbraio si aprirà il sipario del Teatro Ariston per la 69esima edizione della storica e popolare kermesse musicale, che vede per il secondo anno consecutivo la direzione artistica e la conduzione di Claudio Baglioni. È ancora un mistero su chi affiancherà il cantautore romano, che lo scorso ...

Vanessa Incontrada a Blogo : "Conduttrice di Sanremo 2019? Non ci sono trattative" : Vanessa Incontrada ai microfoni di Blogo smentisce l'indiscrezione diffusa nei giorni scorsi da Tv Sorrisi e Canzoni secondo la quale l'attrice sarà la conduttrice del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni e Gianni Morandi (ma c'è anche chi aggiunge a questo trio Virginia Raffaele e Claudio Bisio, altra coppia data in pole per la kermesse canora). La video intervista più tardi su TvBlog.Al momento non ci sono trattative.... poi ...

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : l’Isola dei Famosi al giovedì (anche contro Sanremo). Di lunedì c’è Adrian : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

Festival di Sanremo 2019 : contattata anche Michelle Obama : News e gossip Festival di Sanremo 2019: Baglioni vuole Michelle Obama Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio 2019. Per il secondo anno consecutivo è Claudio Baglioni a tenere in mano le redini della kermesse musicale più importante d’Italia. E tra le tante […] L'articolo Festival di Sanremo 2019: contattata anche Michelle Obama proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2019 - il toto-presentatori : in corsa Morandi - Incontrada - Bisio e Raffaele : Ormai la macchina organizzativa della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha cominciato a girare a pieno ritmo. Claudio Baglioni, interrotto il suo lungo tour per celebrare i 50 anni di carriera, si sta dedicando in questi giorni a completare tutte le caselle del cast dello spettacolo. Il cantautore romano, giunto alla seconda esperienza come direttore artistico della rassegna, è al lavoro non solo per selezionare i cantanti che ...

Palinsesti Rai 2019 : Antonella Clerici rifarà Sanremo Young : Palinsesti Rai1 inverno 2019: Amadeus, Clerici e Carlucci in prima serata Sono tante le conferme ma anche i cambiamenti di un certo peso che caratterizzeranno i Palinsesti televisivi invernali Rai. L’azienda di Viale Mazzini si appresta a chiudere una stagione autunnale da record, grazie alla serie L’Amica Geniale, due partite di Champions League, due serate di Sanremo Giovani e molto altro ancora. Il 2019 del primo canale del ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Patty Pravo e Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2019? Le ultime indiscrezioni sul toto-nomi : Patty Pravo e Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2019? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni rilasciate da Chi, che avrebbe messo in campo le due signore della musica italiana come possibili partecipanti alla prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Secondo quanto riportato da Chi, la rosa dei Campioni dell'edizione 69 potrebbe presentare qualche piccola grande rivoluzione, come l'estromissione dalla gara di ...

Sanremo 2019 - Baglioni vuole una conduzione a quattro : il cast : Conduttori Sanremo 2019: Claudio Baglioni affiancato da tre artisti? Dal 2 al 5 Febbraio tornerà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma ancora non sono stati annunciati i nomi dei conduttori della kermesse canora più importante di Italia. Tuttavia, a tal proposito, sono circolati già diversi rumor sul web e sulla carta stampata. E l’ultimo di questi, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Difatti, in base alle indiscrezioni ...

BOOM! Festival di Sanremo 2019 : Baglioni con Incontrada - Raffaele e Bisio verso la conduzione : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele Una conduzione destinata a spiazzare, con ben due donne sul palco dell’Ariston ed un volto maschile. Claudio Baglioni starebbe pensando ad una soluzione originale per il Festival di Sanremo 2019. In queste ore si addensano i rumors sui presentatori della prossima kermesse: alcuni danno Gianni Morandi e Vanessa Incontrada in trattative con gli organizzatori della kermesse, altri ipotizzano i nomi di ...

Sanremo 2019 : i rumors sui conduttori : Baglioni e Morandi a Sanremo 2018 Sanremo 2019 è sempre più vicino, eppure manca ancora l’ufficialità sui nomi dei conduttori che affiancheranno il direttore artistico Claudio Baglioni nelle cinque serate previste. Il toto-nomi è entrato ufficialmente nel vivo e, proprio questa mattina, Sorrisi ha lanciato un nuovo rumor. Gianni Morandi e Vanessa Incontrada sarebbero in trattative avanzate per prendere parte, in veste di conduttori, alla ...

Sanremo 2019 : Baglioni vuole Bisio e Virginia Raffaele : Claudio Bisio e Virginia Raffaele potrebbero essere i nuovi conduttori del Festival di Sanremo: è questo quello che spera Baglioni, che sarebbe in trattativa con la comica e l’attore per averli sul palco dell’Ariston. Se lo scorso anno a condurre lo show erano stati chiamati Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, per questa nuova edizione il direttore artistico avrebbe in mente altri due nomi forti. Quest’anno Sanremo andrà ...

Cannella annuncia due live per il 2019 dopo Sanremo Giovani : date e info biglietti : Cannella, nome d’arte di Enrico Fiore, è la nuova scommessa della Honiro per la scena indie-pop. Ha 23 anni e si è avvicinato alla musica molto preso. Già da bambino, infatti, quando aveva solamente sette anni, ha iniziato ad approcciarsi al mondo della musica. Qualche anno dopo ha iniziato a scrivere le proprie canzoni, e a 18 ha provato a farsi strada nel mondo del web con un nome d’arte diverso dall'attuale: Eden. Oggi, però, Enrico ...