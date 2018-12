Sanità | Torino | cieco totale faceva la spesa e coltivava l’orto | denunciato

meteoweb.eu

: @GiuliaGrilloM5S sig.ra Ministro cosa intende fare nei riguardi di quel medico oculista che per sette anni ha avval… - riccardotacca1 : @GiuliaGrilloM5S sig.ra Ministro cosa intende fare nei riguardi di quel medico oculista che per sette anni ha avval… - Agenzia_Dire : #Sanità, la #tubercolosi è tra i temi in primo piano al congresso #Simit di Torino. Si parlerà anche di morbillo e… - angelnolimits : Sanita': Torino, cieco totale faceva la spesa e coltivava l’orto, denunciato -

(Di martedì 4 dicembre 2018)laal mercato, girava con l’autobus ema per lo Stato era affetto da cecitàe per questo incassava la pensione di invalidità assoluta. Protagonista un pensionato italiano di 77 anni che in sette anni ha percepito indebitamente la pensione di invalidità, truffando quasi 60mila euro, tra assegno di accompagnamento e pensione.Inoltre, dichiaratosiassoluto, l’uomo usufruiva anche dei benefici collaterali concessi dall’autorità comunale come il parcheggio riservato per invalidi presso l’abitazione o l’essere in lista per la concessione dei buoni taxi annuali. A scoprire il falso invalido i carabinieri diBorgo Dora, che hannoalla procura per truffa aggravata ai danni dello Stato l’anziano che ora rischia di dover restituire all’Inps le somme indebitamente percepite negli ultimi anni.L'articolo...