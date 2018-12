Samsung Galaxy A6 Plus si aggiorna con AR Emoji e patch di novembre

Ecco il primo render di Samsung Galaxy S10 - messo a paragone con il modello Plus : È comparsa in rete la prima immagine di Samsung Galaxy S10, dove possiamo vedere il modello più piccolo messo a paragone con la variante […] L'articolo Ecco il primo render di Samsung Galaxy S10, messo a paragone con il modello Plus proviene da TuttoAndroid.

Svolta europea Samsung Galaxy Note 9 in vista di Pie : beta su SM-N960F : La beta di Android Pie per Samsung Galaxy Note 9 diviene ufficiale anche per il modello internazionale, come confermato da SamMobile in questi minuti. Il discorso, apertosi qualche giorno fa per i modelli americani e coreani (ve ne avevamo parlato qui), ha finito con l'estendersi, coinvolgendo la Germania e l'India, mercati per i quali sono aperte le selezioni per il testing. Il produttore sembra stia allontanandosi un po' da quella che era ...

Android 9 Pie arriva su Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : Android 9 Pie arriva in versione beta, con na nuova One UI, su Samsung Galaxy Note 9, e in versione stabile su Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Di un’altra categoria il Samsung Galaxy S10 5G : arrivano conferme : Sappiamo che il Samsung Galaxy S10 arriverà anche in versione 5G, sebbene con un certo ritardo rispetto ai modelli presentati durante il MWC 2019 di Barcellona (come sempre, in programma per la fine del prossimo febbraio). L'operatore statunitense Verizon, in combinazione con il colosso di Seul, ha lanciato un comunicato ufficiale nel quale si annuncia il lancio futuro di uno smartphone 5G nel corso della prima parte dell'anno venturo: qualcosa ...

Meglio tardi che mai sui Samsung Galaxy S7 l’aggiornamento di novembre : le novità sicure : A partire da oggi 4 dicembre possiamo definire ufficialmente avviata la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per gli utenti che continuano ad utilizzare un Samsung Galaxy S7 no brand. Notizia rilevante, in quanto siamo al cospetto della versione maggiormente diffusa qui in Italia, anche se dai feedback che abbiamo avuto modo di raccogliere nell'ultima settimana tramite le varianti del device che hanno già avuto modo di fare questo step, ...

Pioggia di criticità corrette su Samsung Galaxy con aggiornamento di dicembre : 57 vulnerabilità nella patch : L'aggiornamento di dicembre su Samsung Galaxy non sarà proprio un update minore o quasi superfluo: su questo non ci sono dubbi. In effetti, il produttore ha appena diramato il bollettino della patch del corrente mese, mettendo in evidenza sia le vulnerabilità corrette direttamente da Google, sia quelle dei propri esperti, per un totale complessivo di 57 fix, non certo poca roba. A dire la verità le correzioni di Mountain View previste ...

Fori nei display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 : Samsung Galaxy A8s sarà il primo smartphone dotato di foro nel display e sarà accompagnato a breve distanza da Huawei Nova 4: ecco le date in cui saranno presentati ufficialmente.

Attenti a quei due : Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 con fotocamera nel display a giorni : Una piccola grande rivoluzione di fine 2018 quella del Samsung Galaxy A8s e del Huawei Nova 4: entrambi i device sono in procinto di essere lanciati e poteranno con loro l'inNovazione più chiacchierata del momento, ossia la fotocamera inserita nel display. Doveva essere una feature destinata ai top di gamma, come nel caso Samsung per il prossimo Galaxy S10 e S10 Plus). Invece, il passo in avanti tecnologico parte da due device di fascia media ...

Samsung Galaxy S10 Plus svelato da OnLeaks : ecco render e video : Il presunto Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in alcuni render che evidenziano la presenza di una doppia fotocamera frontale, con un grosso foro nel display.

Fanno riflettere le prime foto del Samsung Galaxy S10 Plus : rendering dettagliatissimo : Il Samsung Galaxy S10 Plus, in qualità di ammiraglia assoluta tra i top di gamma del produttore asiatico per il 2019, sarà davvero rivoluzionario come ci si aspetterebbe? Le foto appartenenti ad uno dei primi rendering del device vanno nella direzione di un taglio con il passato da più punti di vista. Commentiamole, insieme pure ad alcune specifiche tecniche che sembrano davvero essere scontate. L'informatore esperto @VenyaGeskin1 ha ...

Quante novità Android 9 Pie su Samsung Galaxy : lista funzioni tra fine 2018 e 2019 : Quali saranno le novità in arrivo con Android 9 Pie su Samsung Galaxy compatibili? Attraverso il suo forum ufficiale Samsung Members, come pure ripreso dagli esperti di XDA-Developers, il produttore ha reso noti i miglioramenti pronti a sbarcare sugli smartphone come anteprime del major update in questa ultima parte del 2018 ma pure come funzioni nuove di zecca pronte solo nel 2019. Ancor prima che Android 9 Pie sbarchi sui Samsung Galaxy S9 ...

Galaxy Note 9 scopri come scattare foto in RAW con il Samsung : Fare foto fantastiche con il telefono Android Samsung Galaxy Note 9 Ritoccare le foto in formato RAW scattate con il Samsung Note 9

Voci sulla famiglia dei Samsung Galaxy S10 narrano di fori nei display - doppie fotocamere frontali e sensori monocromatici : Grosse novità in arrivo per la famiglia dei Samsung Galaxy S10, forse. La variante standard, S10+ e S10 Lite dovrebbe accogliere un foro nel display, foro che per la variante Plus dovrebbe essere diverso perché si Vocifera debba fare spazio a una doppia fotocamera frontale.

Samsung pubblicizza su Twitter il Galaxy Note 9 usando un iPhone : Per pubblicare un messaggio promozionale su Twitter dedicato al Samsung Galaxy Note 9, il team del produttore coreano ha utilizzato un iPhone