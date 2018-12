Salvini:Confindustria ci lasci lavorare

: #Salvini,Confindustria zitta anni,lasciateci lavorare - TgLa7 : #Salvini,Confindustria zitta anni,lasciateci lavorare - Agenzia_Italia : Dal palco delle #OGR di Torino, il presidente di #Confindustria Boccia si rivolge al governo con una promessa a Di… - monn60 : RT @repubblica: Manovra, Salvini attacca Confindustria: 'Industriali zitti per anni, ora lasciateci lavorare' [news aggiornata alle 10:57]… -

"Siamo qui da 6 mesi,ascolterò tutti maateci. C'è qualcuno che è stato zitto per anni quando artigiani e imprenditori venivano massacrati". Così il ministro dell'Interno e vice premier,, alla Basilica di San Giovanni, a Roma, per la messa di Santa Barbara,patrona dei Vigili del Fuoco. "Ciasseroe l'Italia sarà meglio di come l'abbiamo trovata", ha detto. Quanto a manovra e deficit al 2%: "sono numeri su cui si esercitano giornalisti e commissari Ue.Noi badiamo alla sostanza e a trovare le risorse".(Di martedì 4 dicembre 2018)