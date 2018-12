Salvini risponde a Spataro | “Il suo è attacco politico | si candidi Non mi si dica che

Salmo risponde a Salvini e prende in giro la manifestazione 'Prima gli italiani' : Nuovo capitolo della polemica in atto tra Salmo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, scaturita da un'intervista diffusa a inizio novembre dal noto magazine musicale Rolling Stone durante la quale il rapper aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche della Lega in materia di immigrazione. Il cantante aveva spiegato come, secondo il suo punto di vista, – sposato poi dalla maggior parte degli ascoltatori di rap italiano – chi ...

Bandiere europee a ogni balcone per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera per "fermare" Matteo Salvini. O meglio, per rispondere alla sua manifestazione, organizzata a Roma, in piazza del Popolo per l'8 dicembre. L'idea è quella di esporre il simobolo dell'Unione Europea, che "appartiene a tutti i cittadini", a ogni balcone ed è venuta a EuropaNow! insieme alla Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica con l'intento di "fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più ...

"L'8 dicembre bandiere europee ad ogni balcone". L'iniziativa di EuropaNow! per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera su ogni balcone a Roma e in tutte le altre città d'Italia che aderiranno per rispondere alla manifestazione organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini a Piazza del Popolo l'8 dicembre. È L'iniziativa lanciata da EuropaNow! insieme alla la Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica, "per fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più unita, democratica, ...

Matteo Salvini risponde a Nanni Moretti : “E’ tornato il regista radical chic che mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza…” : Dal 6 dicembre sarà nelle sale “Santiago, Italia”, il nuovo film documentario di Nanni Moretti che racconta il golpe cileno dell’11 settembre 1973, un colpo che mise fine al governo di Allende con l’arrivo al potere del dittatore sanguinario Pinochet. Il regista intervistato dal Venerdì di Repubblica alla domanda sul perché avesse scelto proprio questo argomento aveva risposto tirando in ballo un parallelismo con la ...

Salvini chiama (ma Fredy - "scosso" - non risponde) : "Era nell'aria, c'erano tutte le condizioni perché potesse accadere, l'avrei fatto anch'io nei suoi panni, se la cercano". È questo il vox populi da Monte San Savino, città dove vive e lavora Fredy Pacini, il gommista che la scorsa notte ha sparato e ucciso a Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo che insieme ad un complice aveva appena sfondato una delle vetrate della sua azienda.In mattinata squilla il cellulare dell'avvocato ...

Lazio-Milan - Gattuso risponde alle critiche di Salvini : “Pensi ai problemi del paese” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri Gattuso ha risposto all’ennesima critica del Ministro dell’Interno Salvini. A giudizio del leader leghista, l’allenatore avrebbe dovuto effettuare qualche cambio nel finale. A questo appunto, Ringhio ha ribattuto piccato: “Con tutti i problemi che ha l’Italia lui ha tempo di chattare e parlare di Milan. C’è ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...

Moscovici risponde a Salvini : "Non sono Babbo natale" : "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati. Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un'ironia che stride". Così Pierre Moscovici, intervistato dal Corriere della Sera, risponde ...

Matteo Salvini appeso a piazzale Loreto - la vergogna. E lui risponde alla ragazzine così : da ovazione : appeso a piazzale Loreto. Per Matteo Salvini da qualche mese è l'insulto più gettonato a sinistra, con studenti e centri sociali che sognano di poter far fare al leader della Lega e ministro degli ...

Lega - Maroni : “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader sovranisti”. E sui fondi del partito non risponde : “L’obiettivo di Salvini è superare il centrodestra e diventare il leader dei sovranisti. Ce la farà”. Così Roberto Maroni, a Milano per la presentazione del suo libro, Il rito ambrosiano. L’ex presidente della Regione Lombardia, però, non risponde sulla gestione dei fondi del partito nel periodo in cui era segretario della Lega. L'articolo Lega, Maroni: “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader ...

Riforma Coni - Salvini risponde a Malagò : 'E' nervoso? Sì - perché lì girano molti soldi' : Il contrattacco di Salvini, infatti, arriva due giorni dopo le dure accuse di Malagò , "non è una Riforma, ma l'occupazione del Coni da parte della politica", ; e soprattutto nel giorno in cui a dar ...

Matteo Salvini risponde a Di Maio sui rifiuti : "Chi dice sempre no provoca roghi" : Matteo Salvini va al contrattacco sui rifiuti e risponde implicitamente a Luigi Di Maio che aveva bocciato la sua proposta di dotare di un termovalorizzatore ogni provincia italiana."La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane - afferma il ministro dell'Interno -. Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in Europa 300mila tonnellate di rifiuti con una spesa per ...

Di Maio risponde a Salvini sull'emergenza rifiuti in Campania : "Gli inceneritori non c'entrano una ceppa" : "Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l'altro non sono nel contratto di Governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio che fa riferimento, senza ...