romadailynews

: Ringrazio @ale_moretti per avere detto la verità sui braccialetti elettronici che rivendica #Salvini. Li abbiamo in… - AlessiaMorani : Ringrazio @ale_moretti per avere detto la verità sui braccialetti elettronici che rivendica #Salvini. Li abbiamo in… - romadailynews : Salvini: ringrazio sforzo Carabinieri e Polizia contro spacciatori morte: Roma – “In queste… - sardo1951 : RT @AlessiaMorani: Ringrazio @ale_moretti per avere detto la verità sui braccialetti elettronici che rivendica #Salvini. Li abbiamo introdo… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Roma – “In queste ore, in tutta Italia, enorme lavoro delle Forze dell’Ordinedelinquenti edi. Con uno straordinario intervento in provincia di Palermo, ihanno smantellato la nuova ‘cupola’ di Cosa nostra, arrestando 49 mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni”.“Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla, che poi ha ammanettato 8(titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. Le nostre Forze dell’Ordine sono tra le migliori al mondo, e queste operazioni non fanno altro che confermarlo. GRAZIE, la giornata comincia bene!”. Lo scrive su facebook Matteo, ministro dell’Interno.L'articoloproviene da ...